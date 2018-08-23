Королева со скандалом сорвала шоу Малахова

По данным издания, ведущий шоу Андрей Малахов из-за сорванных съемок внес Королёву в список своих «заклятых врагов».

Однако Королева якобы не захотела исполнять песни бывшего супруга и сказала, что будет исполнять только новые хиты, но Малахова этот вариант не устроил.

«Королёва поняла, что ей на уступки идти не хотят, топнула ногой и сказала: «Тогда я совсем не приду», — отмечает «Собеседник».

Сама певица в комментарии «Собеседнику» опровергла эту информацию.

«Я никогда не отказываюсь петь песни Игоря Николаева. Но он никогда не ходит на съемки, связанные со мной», — подчеркнула она.

По ее словам, съёмки шоу не отменили, а перенесли на осень: в августе все друзья певицы оказались на отдыхе, поэтом собрать их не удалось.

Королёва и Николаев были женаты с 1992-го по 2001 год. Николаев написал для артистки песню «Желты тюльпаны», принесшую ей славу, хит «Лето кастаньет» и многие другие песни, также они выпустили совместный альбом «Дельфин и русалка».