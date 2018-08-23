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Королева со скандалом сорвала шоу Малахова
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Королева со скандалом сорвала шоу Малахова 

Рамблер 5 часов назад
Съемки нового выпуска шоу «Привет, Андрей!», посвященного Наташе Королёвой, сорвались из-за отказа певицы исполнять песни, написанные ее бывшим мужем Игорем Николаевым. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, ведущий шоу Андрей Малахов из-за сорванных съемок внес Королёву в список своих «заклятых врагов».
«Собеседник» отмечает, что съемки должны были состояться 16 августа. На передачу уже пригласили гости — мама певицы специально прилетела из США, также должны были прийти юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов и сам Николаев.
Однако Королева якобы не захотела исполнять песни бывшего супруга и сказала, что будет исполнять только новые хиты, но Малахова этот вариант не устроил.
«Королёва поняла, что ей на уступки идти не хотят, топнула ногой и сказала: «Тогда я совсем не приду», — отмечает «Собеседник».
Сама певица в комментарии «Собеседнику» опровергла эту информацию.
«Я никогда не отказываюсь петь песни Игоря Николаева. Но он никогда не ходит на съемки, связанные со мной», — подчеркнула она.
По ее словам, съёмки шоу не отменили, а перенесли на осень: в августе все друзья певицы оказались на отдыхе, поэтом собрать их не удалось.
Королёва и Николаев были женаты с 1992-го по 2001 год. Николаев написал для артистки песню «Желты тюльпаны», принесшую ей славу, хит «Лето кастаньет» и многие другие песни, также они выпустили совместный альбом «Дельфин и русалка».
Комментарии28  Ещё 7 источников 
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