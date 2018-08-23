Волочкову срочно госпитализировали

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала о ранах, полученных на отдыхе в Греции, и показала фото пострадавшей стопы.
По словам балерины, во время купания в море она ударилась ногой о большой камень с морскими ежами.
«Увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!» — написала Волочкова.
Хозяин апартаментов, в которых она живет, отвез Волочкову в ближайшую клинику, где врач в течение 2,5 часа вытаскивал из ее ноги 20 иголок.
«Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах.. Это свойственно в моей профессии», — отметила балерина.
Она рассказала, что врач оказался очень позитивным, и они даже станцевали в его кабинете, когда все иголки были удалены.