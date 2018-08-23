Волочкову срочно госпитализировали

Израненной Волочковой потребовалась срочная помощь

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала о ранах, полученных на отдыхе в Греции , и показала фото пострадавшей стопы.

По словам балерины, во время купания в море она ударилась ногой о большой камень с морскими ежами.

«Увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!» — написала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 7:28 PDT

Хозяин апартаментов, в которых она живет, отвез Волочкову в ближайшую клинику, где врач в течение 2,5 часа вытаскивал из ее ноги 20 иголок.

«Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах.. Это свойственно в моей профессии», — отметила балерина.

Она рассказала, что врач оказался очень позитивным, и они даже станцевали в его кабинете, когда все иголки были удалены.