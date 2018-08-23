Ещё
Волочкову срочно госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израненной Волочковой потребовалась срочная помощь 

Рамблер 6 часов назад
Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала о ранах, полученных на отдыхе в Греции, и показала фото пострадавшей стопы.
По словам балерины, во время купания в море она ударилась ногой о большой камень с морскими ежами.
«Увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!» — написала Волочкова.
Хозяин апартаментов, в которых она живет, отвез Волочкову в ближайшую клинику, где врач в течение 2,5 часа вытаскивал из ее ноги 20 иголок.
«Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах.. Это свойственно в моей профессии», — отметила балерина.
Она рассказала, что врач оказался очень позитивным, и они даже станцевали в его кабинете, когда все иголки были удалены.
Комментарии36  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова21
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова39
На параде в Курске произошло ЧП166
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду636
Молодая семья найдена повешенной в Сочи77
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение