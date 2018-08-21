Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе

Кикабидзе прокомментировал просьбу Меладзе о грузинском гражданстве

В беседе с «Ридусом» Кикабидзе признался, что не общался с ним на эту тему. По его словам, он очень любит Меладзе и будет рад чаще видеть его на родине.

«Валерий Меладзе все равно в России будет жить, какая разница. Зачем ему это, я не знаю, его спрашивайте», — заявил «Ридусу» артист.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. По некоторым данным, он также попросил сохранить российский паспорт.