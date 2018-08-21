Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе

Советский певец, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе прокомментировал новость о том, что заслуженный артист России Валерий Меладзе намерен получить гражданство Грузии.
В беседе с «Ридусом» Кикабидзе признался, что не общался с ним на эту тему. По его словам, он очень любит Меладзе и будет рад чаще видеть его на родине.
«Валерий Меладзе все равно в России будет жить, какая разница. Зачем ему это, я не знаю, его спрашивайте», — заявил «Ридусу» артист.
Ранее стало известно, что Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. По некоторым данным, он также попросил сохранить российский паспорт.
Родом Меладзе из грузинского города Батуми, он часто ездит на родину, чтобы навестить родственников.