Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе

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Кикабидзе прокомментировал просьбу Меладзе о грузинском гражданстве 

Ридус 1 час назад
Фото: ТАСС
Советский певец, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе прокомментировал новость о том, что заслуженный артист России Валерий Меладзе намерен получить гражданство Грузии.
В беседе с «Ридусом» Кикабидзе признался, что не общался с ним на эту тему. По его словам, он очень любит Меладзе и будет рад чаще видеть его на родине.
«Валерий Меладзе все равно в России будет жить, какая разница. Зачем ему это, я не знаю, его спрашивайте», — заявил «Ридусу» артист.
Ранее стало известно, что Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. По некоторым данным, он также попросил сохранить российский паспорт.
Родом Меладзе из грузинского города Батуми, он часто ездит на родину, чтобы навестить родственников.
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