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Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
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Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера 

Рамблер 3 часа назад
Актер Александр Михайлов раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса, проигнорировавших прощание с автором своих хитов. Об этом сообщает канал ТВЦ.
На прошлой неделе стало известно о смерти 73-летнего поэта-песенника Николая Зиновьева, в течение нескольких лет страдавшего от болезни Паркинсона. Зиновьев — автор песен, которые исполняли такие артисты, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Игорь Николаев, Лариса Долина и Михаил Боярский.
Между тем ни один из них не присутствовал на прощании с поэтом, которое состоялось накануне в Центральном доме литераторов в Москве.
«Но он же им дарил, душу дарил!» — посетовал присутствовавший там Михайлов.
По словам Народного артиста РСФСР, он не осуждает не пришедших на прощание музыкантов, так как «это их проблемы», однако не понимает причин, по которым «так происходит».
Для Аллы Пугачевой Зиновьев сочинил песню «Паромщик», для Валерия Леонтьева — «Казанова», для Игоря Николаева — «Мастер и Маргарита», для Софии Ротару — «Красная стрела», для Ларисы Долиной — «Я читаю мысли твои», а для Михаила Боярского — «Огонь в камине».
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