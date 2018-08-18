Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться

Актриса Оксана Акиньшина рассказала о том, что разводится с мужем. О грядущих изменениях в своей жизни она поведала в Instagram.

«Видимо, последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь, все пройдёт спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для Вас», — написала Акиньшина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ее брак с кинопродюсером Арчилом Геловани продлился шесть лет. Супруги воспитывают 5-летнего сына Константина и полуторагодовалую дочь Эмми. У актрисы есть также старший сын — девятилетний Филипп 9 лет, он родился в браке с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым

В своей время у Акиньшиной были отношения с актёром Алексеем Чадовым , лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, актёром и певцом Алексеем Воробьёвым

Фолловеры отозвались на новость следующими комментариями: «А я то думаю, ну почему Вы со Шнуром постоянно? А оно вона чё», «Я почему то так и думала, и вот оно, развод. Оксана, ещё всё впереди», «И все это из за Шнура!».

Кстати, предположения о том, что причиной расставания стали чувства к бывшему возлюбленному, не так уж и беспочвенны. В последнее время ставший вновь холостяком Сергей Шнуров и Акиньшина периодически обмениваются игривыми комментариями в соцсетях. Совсем недавно лидер группы «Ленинград» развелся со своей супругой Матильдой. Супруги состояли в браке с 2010 года.