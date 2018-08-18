С Волочковой произошло неприятное происшествие

Компьютер Анастасии Волочковой украли — или «выкинули на помойку»

Очередная неприятность случилась с Анастасией Волочковой. Прима-балерина лишилась ноутбука. Звезда в ужасе: его забрал компьютерный мастер из солидной фирмы, который обещал отремонтировать.

Эта ситуация началась еще в конце марта. Тогда Волочкова поручила своему звукорежиссеру Михаилу Борисовскому починить старый ноутбук, который использовался во время концертных выступлений звезды.

— Настя купила для работы новый компьютер, а старый мы решили отремонтировать, — рассказывает Михаил. — Он был неплохим — нужно было поменять лишь жесткий диск. Вызвал мастера через компанию «Онлайм», которая лет пять предоставляет мне интернет. Я позвонил и спросил, есть ли у них мастер, который сможет починить компьютер на дому. В этот же вечер ко мне приехал парень по имени Александр. Он посмотрел ноутбук и сказал, что устранить поломку на месте не сможет. Забрал его с собой и уехал. Сейчас август — компьютера до сих пор я так и не увидел.

Помощник Волочковой несколько раз обращался в компанию, которая предоставила ему специалиста. Но там лишь разводят руками, уверяя, что дело не в их компетенции.

— Выяснилось, что этого человека мне прислала компания-партнер «Мир ремонта», — продолжает Михаил. — Туда я тоже несколько раз обращался. Мне ответили, что мастер, который вызвался ремонтировать наш компьютер, там уже не работает. Поэтому и помочь мне ничем не могут. Но как же так? Получается, человек может приехать домой, взять дорогостоящую вещь и просто пропасть. При этом фирма, в которой он работал, никакой ответственности за это не несет. А ведь это, по сути, называется воровством! Я уже оставил пять или шесть жалоб, но ситуация не изменилась. Они ее пустили на самотек. Радует, что в этом ноутбуке не хранилась личная информация — он абсолютно чистый. Перед тем как вызвать мастера, я удалил оттуда все данные.

Кстати, специалиста, который забрал ноутбук, Михаил все же нашел. Но даже это не помогло. Компьютер до сих пор он так и не отдал.

— Этот человек кормит меня завтраками, каждый раз придумывая новые басни! — продолжает помощник балерины. — То говорит, что отдал его на тест знакомым мастерам, то сообщил, что его выкинули на помойку. Якобы, когда он принес его домой, у него случилось воспаление легких и его забрали в больницу. Пока он лечился, другие ребята, которые живут с ним в комнате, взяли сумку и выбросили. Как можно поверить в этот бред? Я ему сообщил, что это ноутбук Анастасии Волочковой. «Я пока ей не говорил о случившемся, — сказал я этому мастеру. — Но если ты хочешь проблем, обязательно сообщу. Тогда все приобретет другой оборот. Если узнает Настя, для нее будет делом принципа вернуть компьютер. По нынешним меркам он, может быть, и недорогой — стоит около тридцати тысяч рублей. Но раз ты взял его, то должен вернуть».

О случившемся Анастасия уже знает и пребывает в шоке. Звезда планирует всерьез заняться этим вопросом уже в самое ближайшее время.

— Я даже не знаю, как это прокомментировать! — говорит Настя. — Конечно, я обескуражена, потому как узнала о случившемся буквально сегодня. Не думала, что такая ситуация может произойти в наше время. Получается, что так могут обмануть каждого! Пускать дело на самотек не стану.

«Водитель получил три года!»

Точка в скандальном деле между Анастасией и ее бывшим водителем Александром Скиртачом наконец-то поставлена.

— Вина Скиртача судом доказана! — заявила Настя. — Виновен по всем пяти эпизодам. Ему присуждено 3 года лишения свободы условно. Кроме того, суд приговорил его выплатить чуть более 370 тысяч из всех украденных у меня денег. Суд смог разобраться в его изворотливости, лживости и противоречивости показаний, которые Скиртач постоянно изменял, пытаясь запутать следствие. Для меня было важным доказать правду, обнародовать и призвать к ответственности афериста, вора и мошенника. Во избежание применения его новых мошеннических афер на других людях.