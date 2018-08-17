Вайкуле придумали наказание за Крым

Вайкуле грозит запрет на выступления в России

Юрист и общественный деятель Александр Хаминский обратился к властям с просьбой проверить певицу Лайму Вакуле на соблюдение правил работы в России . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Хаминский пояснил «СтарХиту» , что любому иностранцу для работы в РФ нужно оформлять рабочую визу с указанием цели поездки.

По его словам, артисты должны представлять в консульское учреждение МИД РФ контракт на выступление с суммой зарплаты и выплатить налоги. Если иностранный артист собирается выступить бесплатно, то ему потребуется не туристическая, а гуманитарная виза.

По данным «СтарХита», сейчас госорганы проверяют правомерность выступлений Вайкуле, в том числе на корпоративах и частных вечеринках.