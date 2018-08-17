Ещё
Вайкуле придумали наказание за Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вайкуле грозит запрет на выступления в России 

Рамблер 6 часов назад
Юрист и общественный деятель Александр Хаминский обратился к властям с просьбой проверить певицу Лайму Вакуле на соблюдение правил работы в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Хаминский пояснил «СтарХиту», что любому иностранцу для работы в РФ нужно оформлять рабочую визу с указанием цели поездки.
>> Кустурица показал пример Вайкуле
По его словам, артисты должны представлять в консульское учреждение МИД РФ контракт на выступление с суммой зарплаты и выплатить налоги. Если иностранный артист собирается выступить бесплатно, то ему потребуется не туристическая, а гуманитарная виза.
По данным «СтарХита», сейчас госорганы проверяют правомерность выступлений Вайкуле, в том числе на корпоративах и частных вечеринках.
«Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле — это невозможность проведения выступлений в России в дальнейшем», — заявил Хаминский.
Комментарии117  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой21
Раскрыто местонахождение супероружия России80
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев18
РФ решила повторить опыт Китая с детьми28
Сразу девять самолетов совершили экстренную посадку2
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение