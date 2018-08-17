Актер из «Реальных пацанов» потребовал миллиард рублей

Звезда «Реальных пацанов» потребовал миллиард рублей

Звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян подал в суд на Россию . Об этом актер и бизнесмен рассказал порталу «Ура.ру».

По словам Бежаняна, он подал иск в Осинский районный суд с требованием к государству компенсировать моральный ущерб, оцененный им в миллиард рублей, от незаконного уголовного преследования.

«Я доказал в суде, что в отношении меня незаконно велись следственные действия. Причем это было ясно с самого начала. Но преследование продолжалось, повлекло массу негативных публикаций СМИ обо мне. Смысл моего иска — добиться, чтобы должностные лица понесли ответственность. Эти люди, прикрываясь гербом РФ, творили беззаконие. Подобное не должно повториться ни с кем», — заявил Бежанян.

Ранее Осинский райсуд Пермского края признал Бежаняна виновным в покушении на причинение имущественного ущерба. Согласно материалам уголовного дела, артист поставил на кадастровый учет недостроенные объекты на нескольких земельных участках, право на аренду которых выиграл на торгах, и платил низкую арендную плату, ничего при этом не строя.

Бежанян был оштрафован на 100 тысяч рублей, однако опротестовал решение. В результате Пермский краевой суд признал Бежаняна невиновным, а его уголовное преследование незаконным.