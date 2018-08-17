Ещё
Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России 

Рамблер 2 часа назад
Звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян подал в суд на Россию. Об этом актер и бизнесмен рассказал порталу «Ура.ру».
По словам Бежаняна, он подал иск в Осинский районный суд с требованием к государству компенсировать моральный ущерб, оцененный им в миллиард рублей, от незаконного уголовного преследования.
«Я доказал в суде, что в отношении меня незаконно велись следственные действия. Причем это было ясно с самого начала. Но преследование продолжалось, повлекло массу негативных публикаций СМИ обо мне. Смысл моего иска — добиться, чтобы должностные лица понесли ответственность. Эти люди, прикрываясь гербом РФ, творили беззаконие. Подобное не должно повториться ни с кем», — заявил Бежанян.
Ранее Осинский райсуд Пермского края признал Бежаняна виновным в покушении на причинение имущественного ущерба. Согласно материалам уголовного дела, артист поставил на кадастровый учет недостроенные объекты на нескольких земельных участках, право на аренду которых выиграл на торгах, и платил низкую арендную плату, ничего при этом не строя.
Бежанян был оштрафован на 100 тысяч рублей, однако опротестовал решение. В результате Пермский краевой суд признал Бежаняна невиновным, а его уголовное преследование незаконным.
Комментарии65  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму108
Москвич с оружием устроил кровавую бойню179
Путин на свадьбе разозлил украинцев1291
«Убийца» Цоя заговорил89
«На разведку» в Крым приехали норвежцы176
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение