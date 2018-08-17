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Роспотребнадзор объяснил опасность песен Бузовой и Киркорова
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Роспотребнадзор объяснил опасность для детей песен Бузовой и Киркорова 

Lenta.ru 1 час назад
Новгородское отделение Роспотребнадзора прокомментировало запрет на исполнение песен ряда российских и зарубежных исполнителей на дискотеках в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Начальник лагеря Лариса Судиловская заявила, что запрещенные для дискотеки произведения содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст, сюжеты, связанные с алкоголем и наркотиками. По ее словам, запрет распространяется только на дискотеки и никак не ограничивает просушивание данных песен в личное время воспитанников.
В интервью Novgorod.ru она заметила, что черный список исполнителей был введен для «блага и гармоничного развития детей». Судиловская не увидела ничего плохого в таком ограничении.
12 августа в Twitter появилась памятка для диджеев детского оздоровительно-образовательного лагеря «Олимпиец» в Новгородской области с запрещенными для воспроизведения на дискотеке песнями. Под запрет попали все песни Филиппа Киркорова, Монеточки, Ольги Бузовой, а также рэперов Face, Скриптонита, Тимати и ряда других исполнителей. Воспроизводить на дискотеках запретили песни, содержащие бранную лексику, скрытый смысл или расовую или этническую дискриминацию. Не прозвучат в «Олимпийце» и те песни, которые содержат слова «пьяный», «курим», «рэп» и другие.
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