Роспотребнадзор объяснил опасность песен Бузовой и Киркорова

Роспотребнадзор объяснил опасность для детей песен Бузовой и Киркорова

Новгородское отделение Роспотребнадзора прокомментировало запрет на исполнение песен ряда российских и зарубежных исполнителей на дискотеках в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области . Об этом сообщает ТАСС.

«Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Начальник лагеря Лариса Судиловская заявила, что запрещенные для дискотеки произведения содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст, сюжеты, связанные с алкоголем и наркотиками. По ее словам, запрет распространяется только на дискотеки и никак не ограничивает просушивание данных песен в личное время воспитанников.

В интервью Novgorod.ru она заметила, что черный список исполнителей был введен для «блага и гармоничного развития детей». Судиловская не увидела ничего плохого в таком ограничении.