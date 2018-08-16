Петросян посмеялся над Степаненко

Петросян посмеялся над мелочной Степаненко

Елене Степаненко удалось рассмешить даже много повидавшего на поприще юмора Евгения Петросяна . Комика позабавило желание бывшей супруги отобрать у него наручные часы.

Степаненко абсолютно серьезна: часы, оказывается, тоже входят в категорию "совместно нажитого имущества". Однако Евгений Ваганович серьезностью момента не проникся: по словам его адвоката Сергея Жорина , юморист посмеялся над этим пунктом требований благоверной.

По мнению адвоката, Елена Степаненко демонстрирует скрупулезность и комплексный подход к бракоразводному процессу. Ранее Жорин сообщил, что она потребовала включить наручные часы Петросяна в перечень подлежащего разделу имущества.

"Кроме всех денежных средств, картин, предметов антиквариата, статуэток и книг Елена Степаненко также претендует на наручные часы Евгения Вагановича, которые она хочет включить в объем совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного иска", — приводит слова юриста телеканал "360".

В то же время, супруга не стала включать в этот список свои ювелирные украшения. Но защита Петросяна готовит документы, из которых следует, что кольца, серьги и браслеты были подарены Степаненко — так что и они могут входить в перечень совместно нажитого имущества.

А пока юристы с обеих сторон готовят свои списки, судебные приставы не могут приступить к исполнению своих обязанностей. Они не могут попасть в квартиру Петросяна, которую ранее передали на ответственное хранение той же Степаненко. Уже поговаривают о вскрытии хранилища ценностей.