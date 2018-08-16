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Петросян посмеялся над Степаненко
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Петросян посмеялся над мелочной Степаненко 

Дни.ру 8 часов назад
Елене Степаненко удалось рассмешить даже много повидавшего на поприще юмора Евгения Петросяна. Комика позабавило желание бывшей супруги отобрать у него наручные часы.
Степаненко абсолютно серьезна: часы, оказывается, тоже входят в категорию "совместно нажитого имущества". Однако Евгений Ваганович серьезностью момента не проникся: по словам его адвоката Сергея Жорина, юморист посмеялся над этим пунктом требований благоверной.
По мнению адвоката, Елена Степаненко демонстрирует скрупулезность и комплексный подход к бракоразводному процессу. Ранее Жорин сообщил, что она потребовала включить наручные часы Петросяна в перечень подлежащего разделу имущества.
"Кроме всех денежных средств, картин, предметов антиквариата, статуэток и книг Елена Степаненко также претендует на наручные часы Евгения Вагановича, которые она хочет включить в объем совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного иска", — приводит слова юриста телеканал "360".
В то же время, супруга не стала включать в этот список свои ювелирные украшения. Но защита Петросяна готовит документы, из которых следует, что кольца, серьги и браслеты были подарены Степаненко — так что и они могут входить в перечень совместно нажитого имущества.
А пока юристы с обеих сторон готовят свои списки, судебные приставы не могут приступить к исполнению своих обязанностей. Они не могут попасть в квартиру Петросяна, которую ранее передали на ответственное хранение той же Степаненко. Уже поговаривают о вскрытии хранилища ценностей.
Как писали Dni.Ru, в начале июня этого года Евгений Петросян опубликовал в своем Instagram фотографию с золотыми наручными часами с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen. Стоят такие хронометры более 2,5 миллиона рублей.
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