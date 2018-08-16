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Российский телеведущий пострелял в соседа из травмата
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Российский телеведущий выстрелил в соседа 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/samstroy24
Мужчина, устроивший стрельбу в столичном районе Лефортово, оказался бывшим телеведущим РЕН ТВ Алексеем Самсоновым. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самсонов четыре раза выстрелил в своего соседа из травматического оружия. В ходе ссоры молодому человеку прострелили пах и грудь.
По данным МВД, в ночь на 15 августа у дома на Шоссе Энтузиастов нашли безработного мужчину 1977 года рождения с разными травмами: проникающим ранением головы, переломом лобной кости, а также множеством ранений в области лба, груди и живота. Пострадавшего доставили в больницу, а предполагаемого преступника задержали неподалеку.
Агентство «Москва» отмечает, что задержанный 44-летний Самсонов с марта 2016-го по апрель 2017-го вел на РЕН ТВ программу «Ремонт по-честному». Позже он вел YouTube-канал «СамсоноV». Телеведущий стал фигурантом уголовного дела. По какой статье, не уточняется.
Источник канала «360», знакомый с ситуацией, заявил, что жена Самсонова Инна объяснила стрельбу самозащитой. По словам женщины, муж увидел, как сосед трогает отверстие, оставшееся от снятой с их машины фары. Мужчину попросили отойти от автомобиля, но он этого не сделал и начал дразнить Самсонова.
В итоге ведущий вышел из дома, чтобы поговорить с соседом, и взял с собой оружие, так как сосед — очень крупный мужчина. По словам женщины, сосед накинулся на Самсонова с угрозами убийства, поэтому ее муж выстрелил.
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