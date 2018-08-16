Кустурица показал пример Вайкуле

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица в преддверии своего концерта в Крыму вместе с фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra записал видеообращение к жителям региона.
«Я, Эмир Кустурица, 22 августа в зале «Юбилейный» в Ялте буду давать концерт. Я вас всех приглашаю на этот концерт. Будет очень, очень удобно для вас», — сказал музыкант.
Видео его обращения публикует «Крыминформ».
Напомним, Кустурица готовится во второй раз выступить в российском Крыму. Летом прошлого года музыкант заявил, что Крым провел необходимый жителям референдум и является «частью великой России». На Украине режиссера внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец».
Между тем певица Лайма Вайкуле ранее объявила, что не приехала бы в Крым ни за какие деньги. Она добавила, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и счастлива, что он распался. Коллеги раскритиковали заявление певицы. В Крыму Вайкуле посоветовали не рассматривать ситуацию «через кошелек».