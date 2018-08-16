Ещё
Кустурица показал пример Вайкуле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эмир Кустурица показал пример Лайме Вайкуле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица в преддверии своего концерта в Крыму вместе с фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra записал видеообращение к жителям региона.
«Я, Эмир Кустурица, 22 августа в зале «Юбилейный» в Ялте буду давать концерт. Я вас всех приглашаю на этот концерт. Будет очень, очень удобно для вас», — сказал музыкант.
Видео его обращения публикует «Крыминформ».
Напомним, Кустурица готовится во второй раз выступить в российском Крыму. Летом прошлого года музыкант заявил, что Крым провел необходимый жителям референдум и является «частью великой России». На Украине режиссера внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец».
Между тем певица Лайма Вайкуле ранее объявила, что не приехала бы в Крым ни за какие деньги. Она добавила, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и счастлива, что он распался. Коллеги раскритиковали заявление певицы. В Крыму Вайкуле посоветовали не рассматривать ситуацию «через кошелек».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Скончался Эдуард Успенский В Сети осудили пьяную вульгарно танцующую Собчак Земфира раскрыла правду об отношениях с Литвиновой
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали Крым российским191
Москвич с оружием устроил кровавую бойню151
Раскрыт большой обман «Дома-2»26
Появились фото побоев сестер Хачатурян70
На Украине решили разорить Россию и лишить ее имени92
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение