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Умер Тео Майсте
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Умер советский певец Тео Майсте 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Эстонии умер советский оперный певец Тео Майсте. Об этом сообщает EER со ссылкой на Национальную оперу Эстонии.
Ему было 86 лет.
Майсте работал в театрах «Ванемуйне», Эстонском театре оперы и балета. С 1970 года преподавал в Таллинской консерватории.
В репертуаре народного артиста Эстонии такие спектакли, как «Борис Годунов» Мусоргского, «Дон Жуан» Моцарта, «Дон Карлос» Верди, «Фауст» Гуно, «Русалка» Даргомыжского, «Князь Игорь» Бородина, «Катерина Измайлова» Шостаковича, «Сирано де Бержерак» Тамберга.
В 1977 году певец получил премию Георга Отса, а в 2002-м был удостоен ордена Белой звезды 4-го класса.
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