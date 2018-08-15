Умер Тео Майсте

Умер советский певец Тео Майсте

Эстонии умер советский оперный певец Тео Майсте. Об этом сообщает EER со ссылкой на Национальную оперу Эстонии.

Ему было 86 лет.

Майсте работал в театрах «Ванемуйне», Эстонском театре оперы и балета. С 1970 года преподавал в Таллинской консерватории.

В 1977 году певец получил премию Георга Отса, а в 2002-м был удостоен ордена Белой звезды 4-го класса.