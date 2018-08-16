Коллега раскрыл сенсационную правду об Успенском

Коллега раскрыл сенсационную информацию об Успенском

Детский писатель Валентин Постников , который всю жизнь общался со своим старшим коллегой, поведал много историй из жизни создателя Чебурашки. Мужчина тоже стал детским писателем, несмотря на то, что Эдуард Успенский в свое время отказался ему помогать.

Постников, сын друга Успенкого, советского сказочника Юрия Дружкова, запомнил коллегу человеком "термоядерным", который всегда создавал вокруг себя много шума и смеха. Однако это не мешало детскому писателю быть очень жестким человеком.

"Когда я только начинал писать, то просил Успенского в память о моем папе, который ему очень много помогал, теперь помочь мне… никто не хотел издавать мои книжки. И Эдуард Николаевич ответил: "Нет, Валь, я тебе помогать не буду. Потому что природа на детях отдыхает", — цитирует Постникова сайт "Комсомольская правда". Но юноша не обиделся на Эдуарда Николаевича за его позицию.

Оказывается, сурово он поступал и с дочерью Татьяной, с которой у них был серьезный конфликт. Женщина в последние годы не общалась с отцом. Дело в том, что в свое время Успенский отказался помогать ей материально.

"Он очень требовательный человек, несмотря на то, что он очень богат. Ведь он миллионер, зарабатывал больше миллиона долларов в год. Один Чебурашка приносил ему очень большой доход… Он со всем ссорился, ругался. И дочь не была исключением", — поделился писатель. Он рассказал историю, как однажды Татьяна с супругом попали в аварию и заехали к отцу в мастерскую, чтобы умыться и переночевать.

Но Успенский показал родственникам от ворот поворот. "Ребят, вам чего? Можете умыться и сматываться. Попали в аварию? Обращайтесь в больницу", — вспомнил Валентин Постников.

Удивительно, что Успенский никогда не любил детей. По словам его коллеги, когда писателя спрашивали об этом, он говорил, что детский писатель не должен любить детей. "Моя задача — писать хорошие детские сказки, а любить детей я не обязан", — поделился друг.

Поведал Постников и о мечте Успенского. "Моя мама как-то спросила у него о том, какая у него самая большая мечта. Он сказал: "Заработать все деньги мира". Он хотел стать в России кем-то типа Уолта Диснея ", — рассказал писатель.

Создатель Чебурашки и "Простоквашино" умер 14 августа в Москве, в возрасте 80 лет.