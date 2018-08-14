Кто из российских «звезд» отказывается выступать в Крыму 

Лайма Вайкуле далеко не единственная артистка, кто отказывается от гастролей в Крыму по принципиальным соображениям. Другое дело, что причины таких отказов далеко не всегда политические и редко продиктованы проукраинской позицией. Наоборот, некоторые боятся мести со стороны Киева, и дело тут совсем не в деньгах.
Заявление Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги, продолжает будоражить СМИ и социальные сети. Певицу сравнивают с актером Вахтангом Кикабидзе, который, как и она, обрадовался распаду Советского союза, и другими звездами, отказавшимися ехать в Крым по политическим соображениям.
Но у отказов выступать в Крыму есть и причины неполитические. СБУ гарантированно обвинит артистов в «незаконном пересечении государственной границы Украины» в том случае, если они поедут на полуостров с гастролями.
Власти Крыма к отказам относятся спокойно, отмечая, что никого не тянут к себе насильно. Однако просят уважать крымчан и не делить людей и страны на хорошие и плохие, подстраиваясь под чью-то политику.
Внутри эстрадного цеха мнения разделились. Пока одни критикуют Вайкуле, другие выступают в ее защиту. Администратор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил следующее: «Лайма Вайкуле имеет право отказаться от выступлений». Но при этом напомнил, что сам Леонтьев уже находится в базе сайта «Миротворец». Певец попал в список в 2017 году, и, по словам администратора артиста, не почувствовал разницы.
Действительно, как показывает практика, пророссийские или проукраинские высказывания по Крыму не особенно влияют на доход звезд. Дело в другом.
«Ни за какие деньги»
Помимо Вайкуле, заявления об отказе выступать в Крыму делали и другие артисты. Как правило, те из них, у кого близкие живут на Украине. Многие боятся стать невъездными, как певица Лолита, выступившая в Керчи в 2015 году.
Например, артисты популярного «Квартета И» отказались выступать в Крыму, поскольку у одного из актеров группы — Ростислава Хайта в Одессе живут родственники. «При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?», — заявил он в интервью «Говорит Москва». И напомнил, что еще одна участница коллектива — Нонна Гришаева ездила в 2017 году в Крым, после чего украинские власти настоятельно рекомендовали ей больше не посещать «оккупированный» полуостров.
Актер Михаил Ефремов отказывается посещать Крым под любым предлогом, будь то отдых или участие в съемках. «В Крыму он снимается или нет, для меня важно… Откажусь. Не поеду», — заявил актер в эфире «Дождя». — Если я буду работать в Крыму, меня не пустят на Украину. Я подожду все-таки, пока украинцы не выдохнут или что-то еще… Если так, то я выбираю в данном случае, хотя я в Крыму практически вырос, и там я и начал как артист, как киноартист».
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей.
«Я не поеду в Крым с гастролями, потому что считаю эту территорию оккупированной. Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире, обязательное условие его стабильности — это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что», — цитирует его слова RTVI.
Аналогичные заявления в свое время делали писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова и режиссер Александр Сокуров.
А вот журналистку и бывшего кандидата в президенты России Ксению Собчак проукраинская позиция по Крыму не спасла от попадания на сайт «Миротворца». В свое время она обещала не проводить агитацию в Крыму, но обещание это не исполнила.
«Россия — кормовая база»
«Я не думаю, что всем этим людям что-то грозит. Вайкуле — гражданка Латвии, заявившая, что нам, европейцам, запрещено ездить в Крым. Заметим, что европейцам не запрещено ездить в Крым. Это просто нежелательно, но никто еще никого за поездки в Крым не посадил и не лишил депутатского мандата на Западе, хотя были и делегации депутатов бундестага в Крыму, и французских сенаторов, представителей Национального собрания. Что до актеров-писателей, я не знаю насчет Акунина, но наверняка у него есть какие-то возможности на Западе. В частности, он писал о том, что живет во Франции длительное время. То есть у всех у них есть как минимум вид на жительство, а как максимум гражданство западных крупных государств, для которых сайт «Миротворец» не авторитетен», — заявил Святенков газете ВЗГЛЯД.
Представители постсоветской культурной элиты не чувствуют никакой связи с Россией, рассматривают Россию как кормовую базу. То есть идея проста: кормиться нужно здесь, а жить — на Западе.
«Люди с подобной психологией считают, что они должны не столько бояться Украины и украинских санкций, сколько действовать в тандеме, в унисон с общезападным мейнстримом», — считает политолог.
По его словам, общезападный мейнстрим сводится к тому, что включение Крыма и Севастополя в состав России не признается, поэтому «эти люди тоже фыркают и не признают»
При этом это не значит, что Запад им дает указания, что Запад как-то их прессует и как-то на них воздействует. Просто они сами держат нос по ветру.
Святенков подчеркнул, что за антироссийскую резкую позицию в России, как правило, не наказывают, а принадлежность к звездной тусовке в большинстве случаев дает почти абсолютную защиту.
«За антироссийские высказывания в России не лишают контрактов, в Россию продолжают пускать, в России продолжают давать кормиться. В этой связи понятно, что стратегия этих людей становится безальтернативной. Они могут бояться, что их собственная тусовка будет их игнорировать и изолировать. А за антироссийские заявления ничего не будет, как правило», — говорит он.
Напротив, считает эксперт, Россия продолжит кормить, поить, поддерживать авторитет тех, кто не признает Крым российской территорией.
«Плюс на Западе, если Запад вдруг такими людьми заинтересуется, будет хорошая репутация. Никто из этих людей не входит в западную культурную элиту. У нас в западную культурную элиту входили и входят разве что певцы и танцоры Большого театра. Растропович покойный входил в реальную западную элиту. А поп-звезды постсоветского пространства никому на Западе не интересны и неизвестны. То есть, страх быть страшно наказанным европейскими элитами эфемерен. Главное для таких людей быть в тусовочке, а она будет наказывать как раз за пророссийскую позицию, а не за антироссийскую. А Россия просто кормовая база, с ней не разговаривают», — подытожил Святенков.