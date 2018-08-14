Кто из российских «звезд» отказывается выступать в Крыму

Лайма Вайкуле далеко не единственная артистка, кто отказывается от гастролей в Крыму по принципиальным соображениям. Другое дело, что причины таких отказов далеко не всегда политические и редко продиктованы проукраинской позицией. Наоборот, некоторые боятся мести со стороны Киева, и дело тут совсем не в деньгах.

Заявление Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги, продолжает будоражить СМИ и социальные сети. Певицу сравнивают с актером Вахтангом Кикабидзе , который, как и она, обрадовался распаду Советского союза, и другими звездами, отказавшимися ехать в Крым по политическим соображениям.

Но у отказов выступать в Крыму есть и причины неполитические. СБУ гарантированно обвинит артистов в «незаконном пересечении государственной границы Украины » в том случае, если они поедут на полуостров с гастролями.

Власти Крыма к отказам относятся спокойно, отмечая, что никого не тянут к себе насильно. Однако просят уважать крымчан и не делить людей и страны на хорошие и плохие, подстраиваясь под чью-то политику.

Внутри эстрадного цеха мнения разделились. Пока одни критикуют Вайкуле, другие выступают в ее защиту. Администратор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил следующее: «Лайма Вайкуле имеет право отказаться от выступлений». Но при этом напомнил, что сам Леонтьев уже находится в базе сайта «Миротворец». Певец попал в список в 2017 году, и, по словам администратора артиста, не почувствовал разницы.

Действительно, как показывает практика, пророссийские или проукраинские высказывания по Крыму не особенно влияют на доход звезд. Дело в другом.

«Ни за какие деньги»

Помимо Вайкуле, заявления об отказе выступать в Крыму делали и другие артисты. Как правило, те из них, у кого близкие живут на Украине. Многие боятся стать невъездными, как певица Лолита, выступившая в Керчи в 2015 году.

Например, артисты популярного «Квартета И» отказались выступать в Крыму, поскольку у одного из актеров группы — Ростислава Хайта в Одессе живут родственники. «При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?», — заявил он в интервью «Говорит Москва ». И напомнил, что еще одна участница коллектива — Нонна Гришаева ездила в 2017 году в Крым, после чего украинские власти настоятельно рекомендовали ей больше не посещать «оккупированный» полуостров.

Актер Михаил Ефремов отказывается посещать Крым под любым предлогом, будь то отдых или участие в съемках. «В Крыму он снимается или нет, для меня важно… Откажусь. Не поеду», — заявил актер в эфире «Дождя». — Если я буду работать в Крыму, меня не пустят на Украину. Я подожду все-таки, пока украинцы не выдохнут или что-то еще… Если так, то я выбираю в данном случае, хотя я в Крыму практически вырос, и там я и начал как артист, как киноартист».

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей.

«Я не поеду в Крым с гастролями, потому что считаю эту территорию оккупированной. Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире, обязательное условие его стабильности — это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что», — цитирует его слова RTVI.

А вот журналистку и бывшего кандидата в президенты России Ксению Собчак проукраинская позиция по Крыму не спасла от попадания на сайт «Миротворца». В свое время она обещала не проводить агитацию в Крыму, но обещание это не исполнила.

«Россия — кормовая база»

«Я не думаю, что всем этим людям что-то грозит. Вайкуле — гражданка Латвии, заявившая, что нам, европейцам, запрещено ездить в Крым. Заметим, что европейцам не запрещено ездить в Крым. Это просто нежелательно, но никто еще никого за поездки в Крым не посадил и не лишил депутатского мандата на Западе, хотя были и делегации депутатов бундестага в Крыму, и французских сенаторов, представителей Национального собрания. Что до актеров-писателей, я не знаю насчет Акунина, но наверняка у него есть какие-то возможности на Западе. В частности, он писал о том, что живет во Франции длительное время. То есть у всех у них есть как минимум вид на жительство, а как максимум гражданство западных крупных государств, для которых сайт «Миротворец» не авторитетен», — заявил Святенков газете ВЗГЛЯД.

Представители постсоветской культурной элиты не чувствуют никакой связи с Россией, рассматривают Россию как кормовую базу. То есть идея проста: кормиться нужно здесь, а жить — на Западе.

«Люди с подобной психологией считают, что они должны не столько бояться Украины и украинских санкций, сколько действовать в тандеме, в унисон с общезападным мейнстримом», — считает политолог.

По его словам, общезападный мейнстрим сводится к тому, что включение Крыма и Севастополя в состав России не признается, поэтому «эти люди тоже фыркают и не признают»

При этом это не значит, что Запад им дает указания, что Запад как-то их прессует и как-то на них воздействует. Просто они сами держат нос по ветру.

Святенков подчеркнул, что за антироссийскую резкую позицию в России, как правило, не наказывают, а принадлежность к звездной тусовке в большинстве случаев дает почти абсолютную защиту.

«За антироссийские высказывания в России не лишают контрактов, в Россию продолжают пускать, в России продолжают давать кормиться. В этой связи понятно, что стратегия этих людей становится безальтернативной. Они могут бояться, что их собственная тусовка будет их игнорировать и изолировать. А за антироссийские заявления ничего не будет, как правило», — говорит он.

Напротив, считает эксперт, Россия продолжит кормить, поить, поддерживать авторитет тех, кто не признает Крым российской территорией.