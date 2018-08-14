В семье Семенович произошла трагедия

Певица Анна Семенович на странице в Instagram сообщила о смерти своей крестной матери Татьяны.

Семенович отметила, что в день похорон крестной не будет публиковать новые посты и сториз.

Артистка рассказала, что женщина ушла из жизни неожиданно. Возраст крестной и причину ее смерти она не уточнила.

По словам Семенович, ее мать и крестная дружили со школы и были как сестры.

«Сейчас маме очень трудно. Я хочу побыть рядом с мамой и помочь принять эту ситуацию», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Певица отметила, что ее крестная была замечательной и доброй, вырастила дочь, внучку, одна вела хозяйство, всем помогала и никогда не жаловалась.

«Танечка, летите домой легко и без препятствий», — заключила Семенович.

Она попросила интернет-пользователей поставить в церкви свечу за упокой души ее крестной.

Подписчики певицы выразили ей свои соболезнования.

Ранее в своем Instagram Семенович пожаловалась, что иногда так сильно устает, что может «пол ночи прореветь» от жалости к себе, но старается «не зависать в уныние».