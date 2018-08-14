Иск Степаненко потряс наглостью

Перечисление совместного с юмористом Евгением Петросяном имущества, на которое претендует его супруга Елена Степаненко, занимает три листа формата А4. Об этом, как сообщает портал «Дни.ру», заявили в Хамовническом суде Москвы.

В свою очередь, список того, что юмористка отводит супругу, умещается всего лишь в несколько строк. При этом в судебной инстанции заявляют, что этой разнице есть объяснение в самом иске.

«Там такая грязь. Просто ужас!» — отметили в суде.

Кроме того, там уточнили, что на 50% совместно нажитого имущества Степаненко претендует в рамках закона, а еще 30% требует в качестве компенсации морального вреда, который ей причинила связь мужа с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин также заявлял о намерении Степаненко отсудить 80% имущества. Между тем в юридической компании «Забралова, Крылова и партнеры», представляющей интересы юмористки, опровергли это, сообщив, что Степаненко рассчитывает на 57%, 7% из которых являются половиной стоимости имущества, которое Петросян якобы вывел из семейного бюджета.