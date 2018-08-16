Кудрявцеву потеряли сразу после родов

С момента рождения дочери у телеведущей Леры Кудрявцевой прошло уже два дня. Но где сейчас молодая мама, как чувствует себя новорожденная Машенька, все ли в порядке у них? Ответов на эти вопросы нет.

Кудрявцева не выходит на связь с поклонниками — не делает никаких публикаций в своих социальных сетях, хотя прежде занималась этим регулярно. И подписчики забрасывают телеведущую комментариями: "Лера, что за ужас, почему вы ничего не пишете?", "Лера, дайте знать, где вы и как вы, волнуемся", "Лера, мы вас потеряли!", "Лера, у вас все хорошо?".

Вероятно, 47-летней мамочке сейчас просто не до постов в Instagram и Facebook. Она наслаждается радостями материнства и все время посвящает малышке. А шумиха и виртуальная жизнь подождут.

Виктории Бекхэм, Знакомые Кудрявцевой уверяют, что рожала она в лос-анджелесском престижном медцентре "Седарс-Синай". Считается, что лучшие в Америке педиатры и акушеры сосредоточены именно здесь. Среди клиентов центра — как голливудские, так и российские знаменитости. Тут появились на свет дети Алсу, Светланы Хоркиной Кейт Хадсон , Мадонны, Пенелопы Крус … Пятидневное пребывание в "Седарс-Синай" стоит 20 тысяч долларов (примерно один миллион 335 тысяч рублей). Но для Леры это копейки.