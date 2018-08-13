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Петросян подарит Степаненко только одну вещь при разводе
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Триумф Путина, женское счастье Поклонской и другие события дня

Названа единственная вещь, которую Петросян подарит Степаненко при разводе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Жорин сообщил, что юморист Евгений Петросян при разводе подарит Елене Степаненко лишь картину «Дуб», которую ранее купила она сама.
«Степаненко не может назвать общий перечень культурных ценностей, потому что она не участвовала в покупке. Евгений Ваганович все покупал сам, он коллекционер, единственную картину, которую она купила, это огромная картина под названием «Дуб», — сказал адвокат, передает АГН «Москва».
По его словам, Петросян не будет делить с супругой эту картину, а «просто подарит».
Жорин добавил, что Степаненко агрессивно настроена к мужу. Юрист отметил, что если юмористка не пустит его и Петросяна в квартиру, то им придется пригласить судебных приставов и сделать опись имущества.
Первое заседание по существу назначено на 6 сентября.
Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко не явились на заседание, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об их разводе и разделе имущества. Заседание проходило в закрытом режиме. Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, общая стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Позже адвокаты опровергли эту информацию, сообщив об иске на 57% имущества.
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Комментарии9  Ещё 6 источников 
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