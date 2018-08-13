Петросян подарит Степаненко только одну вещь при разводе

Названа единственная вещь, которую Петросян подарит Степаненко при разводе

«Степаненко не может назвать общий перечень культурных ценностей, потому что она не участвовала в покупке. Евгений Ваганович все покупал сам, он коллекционер, единственную картину, которую она купила, это огромная картина под названием «Дуб», — сказал адвокат, передает АГН «Москва».

По его словам, Петросян не будет делить с супругой эту картину, а «просто подарит».

Жорин добавил, что Степаненко агрессивно настроена к мужу. Юрист отметил, что если юмористка не пустит его и Петросяна в квартиру, то им придется пригласить судебных приставов и сделать опись имущества.

Первое заседание по существу назначено на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко не явились на заседание, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об их разводе и разделе имущества. Заседание проходило в закрытом режиме. Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, общая стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Позже адвокаты опровергли эту информацию, сообщив об иске на 57% имущества.