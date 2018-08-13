Первый канал запускает «Голос» для пенсионеров

Первый канал запускает новый формат шоу «Голос»

Стали известны имена наставников в новом проекте Первого канала «Голос 60+». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта , судьба участников телепроекта будет зависеть от Пелагеи, Леонида Агутина и Валерия Меладзе

Всего на проекте будет четыре наставника, имя четвертого телеканал пообещал назвать 14 августа.

Организаторы шоу объявили также, что «Голос 60+» станет «облегченной» версией привычного для телезрителей «Голоса».

Проект будет состоять из четырех этапов, в каждой команде будет всего по четыре участника.