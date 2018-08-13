«А Крым не наш, а Крым не наш»

Продолжает разгораться скандал, связанный с высказываниями латвийской певицы Лаймы Вайкуле о концертах в Крыму. Слова Вайкуле вызвали неоднозначную реакцию среди актеров и политиков, в свою очередь, директор артистки назвал эту тему «раздутой».

Напомним, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам «это запрещено».

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — заявила Вайкуле, слова которой приводит газета «Думская».

При этом она высказалась в защиту своих коллег, которые попали на Украине в «черные списки». «Я все время говорю, что артисты — это дети. Дети могут черт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — отметила Вайкуле.

Во время пресс-конференции певица также заявила, что не испытывает теплых чувств к Советскому Союзу.

«У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине», — заявила певица.

Она также отметила, что после отделения Латвии от Советского союза наступили тяжелые времена. «В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы», — отметила она и добавила, что возможно Украине придется через это пройти.

Тем временем директор певицы Алексей Яковлев сообщил, что отказ исполнительницы от выступления в Крыму был воспринят некорректно.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал он корреспонденту радиостанции «Говорит Москва».

Слова Вайкуле вызвали неоднозначную реакцию среди российских актеров и политиков. Нашлись критикующие позицию певицы, которые считают, что таким образом она игнорирует своих поклонников в Крыму, однако были и те, кто посчитал, что ее слова не следует принимать близко к сердцу.

Так, продюсер Иосиф Пригожин , комментируя заявление Лаймы о выступлении в Крыму, заявил, что некоторые артисты из стран ближнего зарубежья, которые приезжают в РФ на гастроли, ведут себя лицемерно. Так, у себя на родине они высказываются в антироссийском ключе, а потом спокойно выступают на корпоративах в РФ. «Это нечестно по отношению к обществу, — сказал Пригожин в эфире Национальной службы новостей. — Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах».

Актер Станислав Садальский заявил, что из-за слов Вайкуле не поедет на Украину. «Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я — на Украину, там русских обижают!», — написал артист. Садальский добавил, что не собирается с гастролями в страну, во всяком случае при нынешнем президенте Петре Порошенко , а также отметил, что «только что вернулся из Латвии, там отвратительное отношение к русским».

Российский журналист Артур Гаспарян также резко отреагировал на слова певицы об отсутствии ностальгии по СССР. «Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит?», — написал Гаспарян в своем твиттере.

Между тем, депутат Государственного совета Крыма Николай Юревич заявил, что решение Вайкуле не выступать на полуострове является ее личным делом. Однако он предположил, что в нем есть «некоторое подспудное желание снискать к себе расположение действующего президента и властей Латвии», которые отличаются «крайне антироссийской позицией».

В свою очередь, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов был более сдержан в оценках и призвал понять такое решение певицы. «Знаете, надо уважать мнение и решение Лаймы Вайкуле, потому что я знаю, что не только она, но и участники „Квартета И“ заявили, что не поедут в Крым, потому что им запретят въезд на Украину. […] Вы представляете, что начнется, когда она съездит в Крым? Ее будут просто травить. Поэтому я считаю, что ее нужно поддержать в этом решении, ни в коем случае не осуждать, а просто принять это как данность. Понять и простить», — приводит слова Полупанова Рен ТВ