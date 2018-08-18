«Королева соула» будет похоронена рядом с отцом

Американская певица Арета Франклин , скончавшаяся в четверг в Детройте, в возрасте 76 лет, будет похоронена в этом же городе 31 августа.

По сообщению АР, со ссылкой на биографа «королевы соула» Гвендолин Куинн, прощание с ней состоится в Музее афроамериканской истории им. Чарльза Райта в Детройте днем ранее.

Похороны пройдут на городском кладбище Вудлаун. Там же похоронены родственники певицы, включая отца. На похороны приглашены только члены семьи и близкие друзья покойной.

Как уже сообщалось ранее, причиной смерти Ареты Франклин стал рак поджелудочной железы. Певица обладала исключительно сильным и красивым голосом. В 1987 году ее имя первой среди представительниц прекрасного пола появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Музыкальные эксперты всего мира причисляли ее к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. За годы музыкальной карьеры Франклин завоевала 18 музыкальных премий «Грэмми».