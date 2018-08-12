«Ни за какие деньги»: Европа запретила Вайкуле ездить в Крым

Лайма Вайкуле не поедет в Крым ни за какие деньги. Об этом певица заявила на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Объяснила она свою позицию тем, что «европейцам» туда ездить запрещено. Тем не менее, Вайкуле защитила попавших в украинский черный список артистов, назвав их восприятие происходящего «детским».

Певица Лайма Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, потому что поездки на полуостров европейцам запрещены. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — ответила Вайкуле на соответствующий вопрос.

Кроме того, певица подчеркнула, что не питает теплых чувств к СССР и рада, что «все это разрушилось».

Тем не менее, она поддержала артистов, которых украинские власти внесли в черные списки. Певица уверена, что они — такие же дети, которые «отняты от всего реального».

«И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — подчеркнула Вайкуле.

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев уже прокомментировал это заявление. «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал он радиостанции «Говорит Москва»

Свои позиции по крымскому вопросу все чаще высказывают деятели культуры. Российский певец Гарик Сукачев , к примеру, не поддержал мнение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича , который накануне заявил о нежелании выступать в Крыму.

«Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — заявил артист телеканалу «Москва 24».

Сукачев также добавил, что во время Великой Отечественной войны полуостров отвоевывали не только русские, но «и украинцы, и узбеки, и татары, и так далее — это был Советский Союз».

Музыкант рассказал, что хорошо знает Крым, потому что там проходили съемки его фильма. «Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели „Севастополь — русский город“ тогда, когда он был украинским», — вспомнил он.

Сукачев также упомянул, что украинское правительство всегда грозилось российской стороне запретить использование черноморских портов. К слову пришлись и события на Майдане. «Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американские раздают — значит, через месяц там будет стоять натовский флот? Это что, нужно быть очень умным человеком?» — задался вопросом он.

Певец считает, что в будущем Украину не ждет ничего хорошего.

«На Украине выросло общество. Детей воспитали — для них Бандера герой, для них эсэсовцы герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда», — заключил Сукачев.

Таким образом музыкант отреагировал на обвинения фронтмена группы «Машина времени» в адрес России в «краже» украинской территории. Об этом он заявил в программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы»

Исполнитель считает, что «если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути». Например, предположил он, Россия могла бы просто купить у Украины черноморский полуостров.

«Ну, договориться, купить. Я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны», — заметил лидер «Машины времени».

К тому же, если жители Крыма так сильно стремились стать россиянами, подчеркнул он, то такая сделка между Москвой и Киевом устроила бы всех, да и сам Макаревич с удовольствием ездил бы в Крым. «Украсть — плохо, а купить — хорошо», — считает музыкант.

В Крыму заявление Макаревича стороной не обошли. Глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк предложил музыканту лично приехать на полуостров и своими глазами увидеть жизнь местных жителей.

Депутат уверен, что певец не должен «прятаться за словами». Макаревичу стоит просто пообщаться с крымчанами и узнать о позитивных переменах.

Пресс-секретарь Макаревича Антон Чернин в ответ на приглашение заявил, что музыкант вряд ли его примет. Как отметил Чернин, певец не собирается ехать в Крым, поскольку это будет означать разрыв отношений с Украиной. Такова принципиальная позиция артиста, подчеркнул пресс-секретарь.

К тому же, по воспоминаниям Чернина, в 2014 году сразу после присоединения Крыма к России Макаревича за его позицию назвали предателем, и за этим в адрес музыканта не было никаких извинений.

«Они что, извинились перед ним? Это вообще не обсуждается, ни при каких обстоятельствах. Сомнительное приглашение», — отметил представитель Макаревича телеканалу «360».

Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года после госпереворота на Украине. По официальным данным, более 96% имеющих право голоса избирателей из республики Крым и более 95% из Севастополя поддержали идею вхождения республики в состав РФ.