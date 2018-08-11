Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым

Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым: «Какой бы гонорар не предлагали»

Лайма Вайкуле честно и без увиливаний рассказала о проведении ее концерта в Крыму . Певица заявила, что ноги ее не будет на полуострове.

О Крыме Вайкуле заговорила не просто так. Певицу о полуострове спросили украинские журналисты перед ее выступлением в Одессе.

Лайма сообщила, что следит за политическими событиями в мире и бывшем СНГ. Но она не намерена вести провокационные разговоры и тем более рассуждать на темы, в которых не является экспертом.

Тогда корреспондент украинской газеты "Думская" поинтересовался, не планирует ли Вайкуле дать концентр на полуострове. Но певица сразу раскусила подвох в словах журналиста.

"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", — отрезала Лайма.

Отметим, что Вайкуле умеет поставить на место дерзких представителей СМИ. Не так давно певица рассказала, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью.