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Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
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Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым: «Какой бы гонорар не предлагали» 

Дни.ру 46 минут назад
Лайма Вайкуле честно и без увиливаний рассказала о проведении ее концерта в Крыму. Певица заявила, что ноги ее не будет на полуострове.
О Крыме Вайкуле заговорила не просто так. Певицу о полуострове спросили украинские журналисты перед ее выступлением в Одессе.
Лайма сообщила, что следит за политическими событиями в мире и бывшем СНГ. Но она не намерена вести провокационные разговоры и тем более рассуждать на темы, в которых не является экспертом.
Тогда корреспондент украинской газеты "Думская" поинтересовался, не планирует ли Вайкуле дать концентр на полуострове. Но певица сразу раскусила подвох в словах журналиста.
"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", — отрезала Лайма.
Отметим, что Вайкуле умеет поставить на место дерзких представителей СМИ. Не так давно певица рассказала, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью.
"Терпеть не могу глупость. Особенно если чушь несется энергично. Несколько лет назад во время интервью предупредила журналистку, что если не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу", — рассказала Лайма.
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