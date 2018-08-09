У «Дома-2» отняли землю

Власти Москвы выпустили распоряжение об изъятии земель в районе коттеджного поселка Летова Роща. Именно здесь проходят съемки скандального шоу «Дом-2».
Всего в документе указаны пять территорий, расположенных в районе этого коттеджного поселка в ТиНАО. Решение о переводе участков связано со строительством дороги. В будущем здесь появится остановка скоростного трамвая «Антоновка».
Взамен площадки в Летовой Роще, как ранее писал News.ru, столичная мэрия нашла новое место для телестройки. Оно расположено возле попавшего под снос павильона в Новой Москве.