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У «Дома-2» отняли землю
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Подписан документ об изъятии земли под «Домом-2» 

News.ru 2 часа назад
Власти Москвы выпустили распоряжение об изъятии земель в районе коттеджного поселка Летова Роща. Именно здесь проходят съемки скандального шоу «Дом-2».
Всего в документе указаны пять территорий, расположенных в районе этого коттеджного поселка в ТиНАО. Решение о переводе участков связано со строительством дороги. В будущем здесь появится остановка скоростного трамвая «Антоновка».
Взамен площадки в Летовой Роще, как ранее писал News.ru, столичная мэрия нашла новое место для телестройки. Оно расположено возле попавшего под снос павильона в Новой Москве.
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