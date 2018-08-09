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Жванецкий жестко ответил Хазанову
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Жванецкий жестко отреагировал на печальный диагноз Хазанова 

Дни.ру 1 час назад
Геннадий Хазанов дал откровенное интервью. Когда-то популярный артист высказал убеждение, что с разговорной эстрадой все кончено, на что его коллега Михаил Жванецкий дал ему жесткий ответ.
Когда Геннадию Хазанову исполнилось 50 лет, он заметил кардинальные перемены в жанре разговорной эстрады. "Авторы, с кем я сотрудничал, кто писал мне, они все были старше меня, кто-то уходил, кто-то стал писать для себя и сам стал выходить на сцену. На мой взгляд, Жванецкий тут сыграл роковую роль — его талант и самодостаточность "упраздняли" необходимость актера-исполнителя на эстраде", — заявил Хазанов.
Дошло до того, что актеры стали лишаться материала. По словам артиста, очень сильно пострадал Роман Карцев, чей партнер Виктор Ильченко умер в 1992 году. "Но судьба Романа волновала его патрона постольку-поскольку (Театром миниатюр, где работал Карцев, руководил Жванецкий). В общем, с разговорной эстрадой все было кончено. Жванецкий, услышав такой мой диагноз, сказал: "Если один клоун разбился, это не значит, что цирк закрылся", — цитирует рассказ Геннадия Хазанова "Собеседник".
Артист категорично заявил, что между ним и Михаилом Жванецким нет вражды, но нет и дружбы. Он объяснил: "Михаил Михалыч, будучи, конечно, на редкость талантливым человеком, хочет быть не просто лучшим, а единственным. А это неправильно".
К успеху и всенародной любви Хазанов относится крайне настороженно, по его мнению, это "эфемерная вещь". "Утром он еще есть, а вечером крики из зала: "Уходи со сцены!" — заключил популярный артист.
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Комментарии23  Ещё 2 источника 
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