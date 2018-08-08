Подравшемуся в Москве актеру грозит слепота

Последствия драки в Москве оказались тяжелыми для здоровья Насери

Французский актер Сами Насери, избитый в московском баре вместе с братом, может ослепнуть из-за травмы, сообщают в соцсетях.

Хрусталик глаза, который заменили актеру во время операции в «НИИ Глазных болезней», может не прижиться, сообщает Telegram-канал Mash. В таком случае Насери ослепнет на один глаз. Отмечается, что около двух месяцев назад актеру диагностировали перелом орбиты именно того глаза, который травмировали во время драки.

Кроме того, из-за последствий драки у Насери сорвался хороший контракт на съемку фильма, говорится в сообщении.

Ранее Насери заявил, что напишет заявление в полицию по факту избиения.