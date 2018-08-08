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Подравшемуся в Москве актеру грозит слепота
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Последствия драки в Москве оказались тяжелыми для здоровья Насери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Французский актер Сами Насери, избитый в московском баре вместе с братом, может ослепнуть из-за травмы, сообщают в соцсетях.
Хрусталик глаза, который заменили актеру во время операции в «НИИ Глазных болезней», может не прижиться, сообщает Telegram-канал Mash. В таком случае Насери ослепнет на один глаз. Отмечается, что около двух месяцев назад актеру диагностировали перелом орбиты именно того глаза, который травмировали во время драки.
Кроме того, из-за последствий драки у Насери сорвался хороший контракт на съемку фильма, говорится в сообщении.
Ранее Насери заявил, что напишет заявление в полицию по факту избиения.
Драка с гражданами Белоруссии произошла в ночь на 5 августа в клубе «Войс», где актер Сами Насери отдыхал вместе со своим братом Ларби. Позже французский актер обратился с травмой в больницу, где его успешно прооперировали.
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