Звезда «Такси» рассказал об избиении

Сами Насери рассказал об избиении

Посетители московского караоке-бара избили Сами Насери из-за недовольства актера их пением. Об этом он сам рассказал порталу Sputnik France.

По словам француза, конфликт возник с пьяными посетителями клуба Voice, которые заплатили администрации заведения, чтобы петь вне очереди. Они спели 20 песен подряд, сообщил французский актер.

«В какой-то момент я сказал: "Стоп, мы уходим"», — отметил артист.

После этого Насери вышел из заведения и стал ждать, когда то же самое сделает его брат Биби. В это время один из мужчин дернул его за руку с намерением поговорить, в ответ на что Насери повторил, что уходит. Однако мужчины последовали за актером и его братом, один из них набросился на Биби, а Сами заступился за него.

"Эти люди пошли за нами, один из них напал на брата, и началась потасовка", — сказал актер.

Насери подчеркнул, что в тот момент был трезв, потому что не пьет алкоголь в связи с приемом лекарств.