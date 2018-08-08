Звезда «Такси» рассказал об избиении

Посетители московского караоке-бара избили Сами Насери из-за недовольства актера их пением. Об этом он сам рассказал порталу Sputnik France.
По словам француза, конфликт возник с пьяными посетителями клуба Voice, которые заплатили администрации заведения, чтобы петь вне очереди. Они спели 20 песен подряд, сообщил французский актер.
«В какой-то момент я сказал: "Стоп, мы уходим"», — отметил артист.
После этого Насери вышел из заведения и стал ждать, когда то же самое сделает его брат Биби. В это время один из мужчин дернул его за руку с намерением поговорить, в ответ на что Насери повторил, что уходит. Однако мужчины последовали за актером и его братом, один из них набросился на Биби, а Сами заступился за него.
"Эти люди пошли за нами, один из них напал на брата, и началась потасовка", — сказал актер.
Насери подчеркнул, что в тот момент был трезв, потому что не пьет алкоголь в связи с приемом лекарств.
Ранее сообщалось, что звезда фильма «Такси» был избит в Москве 5 августа, возможно, группой уроженцев Белоруссии, которых французский актер оскорбил в ответ на просьбу вести себя тише.