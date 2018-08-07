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Умер Андрей Крисанов
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Умер Андрей Крисанов 

Рамблер 23 часа назад
Фото: Facebook
Художник Андрей Крисанов скончался. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил музыкант Алексей Вишня.
Вишня не уточнил причин, времени и обстоятельств смерти Крисанова, однако упомянул, что минувшей зимой хотел взять интервью у художника, оформившего обложку его альбома «Сон моряка», но тот отказался.
«Он уже не хотел ни о чем говорить», — объяснил музыкант.
Андрею Крисанову было 52 года. Среди прочего он известен участием в группе «Новые художники» Тимура Новикова, игрой на бас-гитаре на концертах групп «Кино» и «Поп-механика», а также авторством обложки альбома «Кино» «Группа крови».
Кроме того, Крисанов сыграл самого себя в фильмах «Рок» режиссера Алексея Учителя и «АССА» Сергея Соловьева.
Комментарии22  Ещё 8 источников 
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