Умер Андрей Крисанов

Художник Андрей Крисанов скончался. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил музыкант Алексей Вишня.

Вишня не уточнил причин, времени и обстоятельств смерти Крисанова, однако упомянул, что минувшей зимой хотел взять интервью у художника, оформившего обложку его альбома «Сон моряка», но тот отказался.

«Он уже не хотел ни о чем говорить», — объяснил музыкант.