Названа причина драки с участием Сами Насери

СМИ: стала известна причина драки с участием Сами Насери

Стали известны подробности драки с участием французского актера Сами Насери, которая произошла в ночь с 4 на 5 августа в одном из московских баров, передает ФАН.

По имеющимся данным, французский актер вместе с братом отдыхал в московском караоке-баре "Вокс". У него произошел конфликт с другим посетителем заведения из-за очереди к микрофону, в результате чего произошла драка. Насери получил удар в лицо и был вынужден обратиться за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского.

В медучреждении подтвердили факт обращения актера, а также сообщили, что Насери был выписан в тот же день. Отмечается, что полученные травмы опасности не представляют.

Также сообщается, что задержанных в связи с дракой на данный момент нет. Обстоятельства инцидента выясняет участковый.