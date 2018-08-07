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Названа причина драки с участием Сами Насери
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СМИ: стала известна причина драки с участием Сами Насери 

Газета.Ru 2 часа назад
Стали известны подробности драки с участием французского актера Сами Насери, которая произошла в ночь с 4 на 5 августа в одном из московских баров, передает ФАН.
По имеющимся данным, французский актер вместе с братом отдыхал в московском караоке-баре "Вокс". У него произошел конфликт с другим посетителем заведения из-за очереди к микрофону, в результате чего произошла драка. Насери получил удар в лицо и был вынужден обратиться за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского.
В медучреждении подтвердили факт обращения актера, а также сообщили, что Насери был выписан в тот же день. Отмечается, что полученные травмы опасности не представляют.
Также сообщается, что задержанных в связи с дракой на данный момент нет. Обстоятельства инцидента выясняет участковый.
Ранее французское посольство в России прокомментировало информацию об избиении французского актера в Москве.
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Комментарии24
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