Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна

Юморист Евгений Петросян купил любовнице две квартиры в центре Москвы, сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, 72-летний сатирик приобрел на имя своей 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой, которая, по данным СМИ, может оказаться его любовницей, две квартиры, что и могло стать причиной развода Петросяна с женой.
Один из объектов недвижимости расположен на улице Ефремова в районе Хамовники. Площадь пятикомнатной квартиры в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» составляет 232 квадратных метра, а примерная стоимость — около 250 миллионов рублей.
Вторая жилплощадь находится на Лесной улице в Тверском районе. 77-метровая «трешка» обошлась Петросяну примерно в 30 миллионов.
Канал отмечает, что в иске супруги юмориста Елены Степаненко о разделе имущества упоминаются «два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц», на которые она также претендует.
Ранее адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявлял, что его клиент предложил супруге поделить имущество поровну, однако Степаненко намерена отсудить 80%.