Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна

У любовницы Петросяна нашлись дорогие квартиры

По информации Telegram-канала, 72-летний сатирик приобрел на имя своей 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой, которая, по данным СМИ, может оказаться его любовницей, две квартиры, что и могло стать причиной развода Петросяна с женой.

Один из объектов недвижимости расположен на улице Ефремова в районе Хамовники. Площадь пятикомнатной квартиры в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» составляет 232 квадратных метра, а примерная стоимость — около 250 миллионов рублей.

Вторая жилплощадь находится на Лесной улице в Тверском районе. 77-метровая «трешка» обошлась Петросяну примерно в 30 миллионов.

Канал отмечает, что в иске супруги юмориста Елены Степаненко о разделе имущества упоминаются «два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц», на которые она также претендует.