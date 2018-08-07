Звезду «Такси» избили белорусы

Французского актера Сами Насери избили белорусы, сообщает Mash.
Ранее СМИ писали, что 5 августа звезда серии фильмов «Такси» был избит в московском караоке-баре Voice, где отдыхал с братом.
По данным Telegram-канала, вечером того дня Сами и Биби Насери выпили слишком много и вели себя чересчур громко, что не понравилось сидевшим за соседним столиком уроженцам Белоруссии. Один из них подошел к французам и попросил вести себя тише, однако в ответ услышал оскорбление, после чего между славянами и европейцами началась массовая драка.
В результате конфликта звезда французского кино получил несколько ударов в лицо и по рукам, которыми его прикрывал. На следующий день Насери сам обратился в больницу, где ему оказали помощь и отпустили.
Ранее стало известно, что столичная полиция инициировала проверку произошедшей в караоке-баре драки.
Неделю назад блогер Luckyman опубликовал на своем YouTube-канале видео с Насери, разъезжавшим
по Москве на Peugeot 406, на котором его герой ездил по улицам Марселя в фильмах «Такси».