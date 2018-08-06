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Ани Лорак сбежала после скандала с изменой
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Ани Лорак сбежала после скандала с изменой 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Ани Лорак предположительно уехала отдыхать в Иерусалим. Артистка отправилась на Святую землю вместе с дочерью.
В своем Instagram Ани опубликовала снимок, на котором запечатлена сидящей рядом с наследницей. Лорак нежно целует девочку в нос.
Судя по геолокации, этот снимок сделан в Иерусалиме. И, так в официальной афише концертов этот город не значится, можно сделать вывод, что артистка сделала себе небольшой отпуск. Возможно, Лорак сбежала от шумихи в прессе, вызванной постыдными кадрами с участием ее мужа.
Как сообщает издание "Комсомольская правда" в Украине, Лорак впервые посетила Иерусалим в 2014 году. Вместе с супругом певица ездила к Стене Плача, где оставила записочку с заветным желанием. "Мурат часто балует меня интересными путешествиями и старается исполнять мои мечты. Мы побывали на Святой земле, и мне показалось, что это хороший знак — начать год именно с такой поездки", — говорила Ани тогда.
Как писали Dni.Ru, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Лорак эту ситуацию пока не комментирует.
Напомним, Ани и Мурат Налчаджиоглу в браке с 2009 года. Они поженились после четырех лет романа. В 2011 году Лорак родила дочь Софию.
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