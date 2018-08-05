«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»

Трудно представить в России шоу, по уровню пробивания дна способное переплюнуть колосса среди реалити — «Дом-2». Но оно появилось. Не на телевидении, которое вынуждено держать лицо, оглядываясь на рекламодателя, а на YouTube, где можно не заботиться о моральной составляющей и демонстрировать практически все, кроме порно. Редкий случай, но «Дом-2» выглядит богоугодным заведением в сравнении с шоу «Хачу невесту», где женщин втаптывают в грязь ради хайпа.

В июне блогер Амиран Сардаров , известный по «Дневнику Хача», запустил шоу «Хачу невесту». По легенде Сардаров, якобы уставший от праздной тусовочной жизни, желает найти ту единственную, которая изменит его представление о девушках как о расходном материале, необходимом сугубо для удовлетворения собственных потребностей.

Легенду поддерживают друзья главного героя, которые повторяют на камеру, что другу пора остепениться. Правда, сам герой в эту затею как будто не верит. Он быстро теряет интерес к противоположному полу и сомневается в том, что найдет девушку, которую сможет любить и уважать настолько, что не станет ей изменять. Не изменять Сардаров не может, потому что «мужчина по природе полигамен». Женщине ничего не остается, кроме как смириться с этим, но на такое готова не каждая, сетует жених. «С глупыми женщинами этот принцип не работает», — заключает он. Что Сардаров может предложить умной женщине, не уточняется.

«В принципе, девушки консервативны. Им же нужно найти кого-то, держать и продолжать потомство инстинктивно. Дальше мотивации делать что-либо нет. Все карьеристки заканчивают карьеру, как только встречают первого попавшегося более-менее подходящего мужа», — заключает знаток Сардаров, пропустивший новости последнего столетия, подтверждающие, что строительством семьи интересы женщин не ограничиваются.

Об опыте Марии Склодовской-Кюри, успешно сочетавшей семью и карьеру, 32-летний ютубер может и не знать, но истории недавно родившей Кайли Дженнер, матери троих детей Мариссы Майер из Yahoo или президента YouTube Сьюзен Войчицки, родившей пятерых детей и продолжившей карьеру, творятся уже на его веку и под пристальным вниманием СМИ.

Душеспасителем, призванным разубедить циничного Хача, внезапно выступил блогер-миллионник Николай Соболев . Широкую известность он получил после участия в шоу Андрея Малахова и раздувании хайпа вокруг Дианы Шурыгиной . Соболев убеждал свою аудиторию в невиновности парня, воспользовавшегося бессознательным состоянием пьяной несовершеннолетней Шурыгиной и занявшегося с ней сексом против ее воли. Теперь блогер учит Амирана Сардарова тому, что женщин надо уважать, и расписывает прелести моногамии.

По логике повествования, главной интригой проекта могла стать трансформация главного героя из прожигающего жизнь ненавистника серьезных отношений в готового причалить к тихой гавани семьянина. Вместо этого устроители шоу предпочли с помощью сценария и монтажа подкрепить позицию Сардарова о гнилой женской природе, толкающей его на путь холостяка.

Вопреки объявленным женихом требованиям к невесте (должна иметь свои интересы, «выделяться мозгами», обладать критическим мышлением, быть доброй и заботливой), друзья Сардарова, известные блогеры, знающие толк в хайпе, отобрали на кастинге девушек, готовых к сексу втроем, обнажающих на камеру грудь, эротично имитирующих оргазм и танцующих тверк. Есть подозрение, что одним из главных критериев отбора было умение конкурсанток отборно материться.

В результате в шоу прошли порноактриса Татьяна Купряжкина, известная под ником Катрин Текила; бывшая участница «Дома-2» Светлана Юрченко; женщина-доминатрикс Лара Фрост, которая «наказывает мужчин» страпонами и прочими фаллическими предметами; разбитная ростовская пышка-бисексуалка Мария Печенежская и еще 11 раскрепощенных, крепко матерящихся, но миловидных барышень с характером и без.

По сюжету, ведущий шоу Александр Тарасов (певец T-killa), прославившийся благодаря частому появлению в «Дневнике Хача», устраивает испытания и стравливает участниц. Он обильно сквернословит, сводит все шутки к сексу и с восторгом подталкивает дам к демонстрации их интимных талантов.

Не без помощи главного трофея — Амирана Сардарова. Во вводной серии, где девушкам предстояло встретиться с «женихом», их поместили в одну комнату для разговора. Каждая рассказала, чем она лучше соперницы. В итоге конкурсантка по имени Кристина окатила ведущего шампанским, после чего ее сначала дружно обвинили в неадекватности и неискренности и захотели выгнать. Другая участница вступила с ней в словесную перепалку, которая чуть не кончилась дракой.

Тем, кто бойкотировал любые разборки, досталось больше всего. К примеру, Флори Рязанова, добровольно захотевшая покинуть шоу, заикнулась о том, что не выдержит «зашквара», который она как участница должна множить, чтобы остаться на проекте. Рязанова озвучила кредо проекта, от которого он старается не отступать: если девушка не «дает шоу», ее называют скучной и выгоняют из проекта, но как только она опускается до допустимого этим шоу уровня, ее обвиняют в распущенности. В ответ на это ведущий в грубой форме начал корить участницу за зря потраченное время. К дискуссии подключился Сардаров, наблюдавший за происходящим из соседней комнаты. Через наушник он попросил друга заставить ее признать, что она «тупая дура». «Все, выгони ее, бро. Кристину сохраним, а ей скажи: "Вставай, уходи"», — распорядился «жених», когда девушка отказалась осыпать себя гадостями. «Не аплодируйте ей, нет-нет, не надо. За что?» — решил T-killa, когда соперницы порывались проводить ее аплодисментами.

В этот же присест Тарасов самостоятельно выгнал еще одну участницу, певицу Чинар, посчитавшую происходящее вокруг нее недостойным зрелищем. Чинар тоже почувствовала, что не справится с условиями шоу и готова уйти, но предварительно хочет познакомиться с Сардаровым. T-killa она упрекнула в непрекращающейся матерщине. Не найдя подходящих аргументов, друг главного героя просто выгнал ее из шоу. Девушка не растерялась и попутно прорекламировала свой караоке-клуб.

Центральный персонаж тоже не утруждается демонстрацией хороших манер в отношении участниц шоу. Вместе в T-killa он издевается над самой скромной конкурсанткой Анной Сарычевой. Ведущий передразнивает девушку, а Сардаров с пренебрежением подтверждает: «Тебе прямо говорят в лицо — ты скучная». Он хватает участниц за соски, раскручивает их на раздевание и грубо шутит. Порноактрисе Катрин Текиле досталось за разварившуюся хинкали, которую она приготовила во время одного из испытаний. «Правду говорят, что хинкали похожи на тех, кто их готовит», — щегольнул чувством юмора блогер.

Впрочем, оставшиеся на проекте леди не жаловались и принимали поставленные условия. Некоторые настолько входили в раж, что сами удивлялись, как оказывались танцующими на столах неизвестных иностранных мужчин в центре города.

Другие были готовы драться где и когда угодно. Лара Фрост (в жизни — Лара Алборова из Осетии, прежде появлявшаяся на телевидении в статусе содержанки) не упускала возможности включить доминатрикс и кулаками заставить уважать соперниц.

То, что начиналось как шутка, с Ларой непременно перетекало в мордобой. Троллинг Лара не понимала, а потому шутить в ее присутствии было опасно, а уж тем более шутить остроумно.

Неуправляемая Лара создавала зрелища на пустом месте. Ее держали в проекте до последнего, не стали выводить даже когда она разбила нос Светлане Юрченко, изрядно натренировавшейся в женских боях в «Доме-2». На «Хачу невесту» выпускнице «Дома-2» уже удалось нокаутировать другую соперницу — порноактрису Татьяну, которая целовалась с Амираном Сардаровым в его машине. Однако против доминаторских качеств Алборовой эти навыки оказались бессильны: та сначала едва не сожгла Юрченко волосы в мангале, а затем поборола в неравной схватке. Правда, в конце извинилась.

Юрченко выбыла из шоу, но затаила злобу на организаторов проекта и решила раскрыть правду о съемках и отношении к участницам. Девушка ожидала, что прошла кастинг на участие в аналоге «Холостяка», с романтическими свиданиями и личным общением с главным героем, однако в реальности все оказалось не так романтично. В первый день съемки девушек «разодели как товар» и рассказали, как надо себя вести.

«Ко мне сразу же подошли редакторы и стали говорить мои роли и линию поведения. И что нужно делать, а что нет. И тут я начала вникать потихоньку, что происходит вообще… И это все напомнило мне "Дом-2". Они сразу обозначили, что если я не принимаю роль, то меня выгоняют», — сетовала Светлана.

Девушки якобы соглашались, рассчитывая на встречу и разговор по душам с Сардаровым. Однако жених появлялся крайне редко.

«Амиран за первый день съемки появился один раз на пять минут, все остальное время были тупые обсуждения, унижения нас всех Сашей Текилой… Также было много алкоголя, так сказать, расслабить атмосферу и нас раскрыть, как говорили продюсеры и редакторы. Поэтому наливали всем и все пили и пили много», — вспоминает Юрченко в Telegram.

По свидетельству участницы, алкоголь употребляли даже те, кто обычно не пьет.

«Вопрос, зачем я осталась там? Хороший вопрос. Наверное, потому, что еще не поняла, что ему не нужна девушка или жена. Ему никто не нужен, хотя нет — ему нужен хайп», — заключила бывшая участница.

Девушка утверждает, что именно разгул фантазии сценаристов привел к тому, что ей сломали нос. Несмотря на договор о неразглашении, она хочет продолжить раскрывать детали проекта, потому что продюсеры шоу даже не пытались остановить разбушевавшуюся доминстрикс. Равно как и остальные наблюдательницы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

«Да, я подписывала договор, но я не подписывалась на то, что меня будут калечить! Мне сломали нос, и теперь мне требуется операция. Жаль, что Амиран является кумиром молодежи, он очень плохой пример для подражания», — пришла к выводу пострадавшая.

Мордобой, о котором говорит Светлана, произошел во время съемки эпизода «в диких условиях». Девушкам поставили задачу продемонстрировать Сардарову, что они смогут жить с ним даже в шалаше. Для этого им самостоятельно нужно было разбить лагерь в лесу и приготовить ужин. В результате пикник больше напоминал вылазку гопников на природу.

«Таких людей, как ты, мало»

К шестому эпизоду — финальному — отсеялись две участницы и доминатрикс. «Жених» похвалил их: «Вы молодцы. В первую очередь, мне кажется, вы себе что-то доказали, раскрылись, наверное, чему-то научились, особенно женским козням». Ни одну из финалисток он не выбрал. Молодая Адель , по его словам, будет «выносить ему мозг, ревновать, плакать и закатывать истерики». Он отправил девушку дорастать до взрослых отношений. Вторая финалистка тоже не подошла.

«Единственное, что случится через какое-то время, — ты будешь пить кровь у меня, а я буду пить кровь у тебя. Скандалы, споры и драки», — предрек холостяк.

Оставшуюся Лару Фрост он назвал самой честной из всех претенденток на его сердце. «Таких людей мало, а ты пришла, отстаивала свою позицию и не боялась. За это я тебя уважаю. Потому что серых людей много, а таких ярких, крутых и настоящих — нет. Но все равно ты для меня too much», — подытожил Сардаров. В качестве вознаграждения за естественность и зрелища, которые Алборова принесла проекту, блогер вручил ей миллион рублей. Лара потратит средства на новую грудь (она хотела прокачать ее до седьмого размера), пластику глаз и курсы английского языка. Как и в начале программы, когда речь шла о неизбежных мужских изменах, Хач посоветовал зрителям «никогда себя не обманывать и не бояться быть настоящими».

На самом же деле продукт «Дневника Хача» не учит быть настоящим, он скорее обнажает творческую немощность сценаристов проекта, рассчитывающих на легковерность низкоинтеллектуальной аудитории. Развития Сардарова не случилось — судя по частоте его появлений на проекте, он этого не сильно хотел. Да и шанса на развитие не было. Отобранные на кастинге девушки заведомо не были похожи на тех, кто способны реабилитировать женский род в глазах убежденного холостяка, воспринимающего самку с точки зрения потребителя. В результате шоу сосредоточили вокруг раздувания стереотипов о пустышках, готовых раздвигать ноги, показывать грудь, драть друг другу волосы ради того, чтобы завоевать мужчину. На самом деле ради самопиара, о чем девушки неоднократно говорят в выпусках.

«Хачу невесту» можно было бы назвать симбиозом «Дома-2» и «Холостяка», однако, в отличие от YouTube-проекта, даже продюсеры «Дома-2» фильтруют околесицу, льющуюся из уст участников. Для устроителей «Хачу невесту» — чем больше грязи, тем краше, а значит, в ход идут и срежиссированные обсуждения сексуальных умений участниц, и анатомические подробности анальных и оральных сношений. От «Дома-2» проект выгодно отличает только одно — он быстро закончился.