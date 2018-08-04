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От «ядовитой» Джоли сбежал адвокат
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Адвокат Анджелины Джоли назвала свою клиентку «ядовитой» и отказалась с ней работать 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Уже два года длится бракоразводный процесс актрисы с супругом Брэдом Питтом. Задача артистки — получить право опеки над их детьми.
Как стало известно американскому изданию TMZ, адвокат актрисы Лаура Вассер собирается прервать свою работу над этим непростым делом. Она заявила, что ее клиента слишком ядовита, ей руководит не забота о своих детях, а чувство собственной значимости.
Уже два года длится разбирательство между супругами. Они не могут поделить детей. Анджелина хочет добиться единовластной опеки над ними, она прикладывает максимум усилий, чтобы опорочить бывшего супруга: пыталась доказать, что Питт страдает алкоголизмом, поднимал руку на их общего сына и многое другое.
Но до сих пор суд был на стороне детей и принял решение, согласно которому они не могут расти без участия отца в их жизни. Такой поворот событий не устроил Джоли. И она поставила перед своим адвокатом задачу отсудить детей в свою польщу. Лаура Вассер, которая занималась бракоразводными процессами Джонни Деппа, Бритни Спирс, Хайди Клум, не выдержала и решила отказать своей клиентке.
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