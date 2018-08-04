От «ядовитой» Джоли сбежал адвокат

Адвокат Анджелины Джоли назвала свою клиентку «ядовитой» и отказалась с ней работать

Уже два года длится бракоразводный процесс актрисы с супругом Брэдом Питтом . Задача артистки — получить право опеки над их детьми.

Как стало известно американскому изданию TMZ, адвокат актрисы Лаура Вассер собирается прервать свою работу над этим непростым делом. Она заявила, что ее клиента слишком ядовита, ей руководит не забота о своих детях, а чувство собственной значимости.

Уже два года длится разбирательство между супругами. Они не могут поделить детей. Анджелина хочет добиться единовластной опеки над ними, она прикладывает максимум усилий, чтобы опорочить бывшего супруга: пыталась доказать, что Питт страдает алкоголизмом, поднимал руку на их общего сына и многое другое.