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«35 — это уже баба»: на Первом разгорелся скандал
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«35 лет — это уже баба»: На «Давай поженимся!» разгорелся скандал 

Дни.ру 1 час назад
Фото: кадр из программы
Во время съемок очередного выпуска шоу "Давай поженимся!" произошел скандал. Когда в студию вышла пышногрудая невеста Анастасия Хиль, ведущие принялись в один голос оскорблять девушку.
"Была раздавлена во время съемок на первомканале", — после записи программы пожаловалась в соцсети героиня "Давай поженимся!" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
По словам девушки, до включения камер все были очень мирными и доброжелательными.
"Я приехала в Останкино, там я уже в 4й раз, за кулисами Роза и Тамара общаются и улыбаются, Лариса пришла с ассистентами и переодела тапочки в туфли. Время 9-й час вечера, устали все", — рассказала Хиль.
Ад начался вместе с командой:
"Мотор!". "Итак съемки: — судя по виду, ты жрешь батон с колбасой по ночам? -Что тебе эта Москва, она резиновая? -35 лет, это уже 40-ка летняя баба еще и с кредитом! -зачем ты молодым? И тд", — описала пережитые ужасы Анастасия.
В итоге девушку, решившую на шоу найти себе спутника жизни, несколько часов унижали и оскорбляли.
"Повезло с женихами, за что благодарю "давай поженимся". В итоге, даже в опустошенном состоянии, я выбрала себе жениха", — отметила Хиль.
Вышел ли суженный к пышногрудой красотке — не известно. Это по правил программы участники не имеют права разглашать.
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