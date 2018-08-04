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Кличко остался без жены
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Голливудская звезда бросила Кличко 

Ридус 53 минуты назад
Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также по фильмам «Крик-4», «Ночь с Бет Купер» и «Вспоминая Титанов», рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после девяти лет гражданского брака. У пары подрастает трехлетняя дочь Кайя Евдокия, которая родилась 9 декабря 2014 года.
О разрыве знаменитостей сообщила мама актрисы. «В ее жизни сейчас происходит много нового, — рассказала она порталу Radaronline.com. — И я считаю, это к лучшему».
Слухи о том, что Панеттьери и Кличко разошлись, появились несколько дней назад. На выходе из лос-анджелесского ресторана 28-летнюю красотку сфотографировали в компании с неизвестным красавцем. Кроме того, на пальце у актрисы отсутствовало кольцо, которое спортсмен подарил ей в 2013 году на помолвку.
Дотошные журналисты стали обзванивать родственников и знакомых блондинки, и те подтвердили, что Хайден бросила «своего украинца», пишет издание.
Начав встречаться в 2009 году, Кличко и Панеттьери расстались в мае 2011 года, но через какое-то время возобновили отношения.
Они собирались пожениться 24 августа 2014 года, в День независимости Украины, однако свадьбу пришлось отложить из-за беременности актрисы. Позже она призналась, что сама попросила об этом своего жениха, так как хотела видеть себя на торжестве стройной, а не с большим животом.
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