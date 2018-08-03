Названа неожиданная причина развода Петросяна

Журналисты прошерстили вдоль и поперек личную жизнь Евгения Петросяна. Они выяснили, что любимец миллионов был четыре раза женат, и еще в 2008 году появились данные, что юморист увлекся своей личной помощницей Татьяной Подольской.
Елена Степаненко оказалась четвертой женой Евгения Петросяна. По разным данным, они оформили отношения в 1985 или 1986 году, хотя познакомились еще в 1979 году, когда Елена пришла на прослушивание к Евгению в его Театр эстрадных миниатюр. Говорили, что за годы брака пара ни разу не повздорила. Лишь раз, в 2008 году. появились слухи, что юмористы не живут вместе. Якобы причиной расставания стала эффектная 26-летняя блондинка Татьяна Подольская, которая была личной помощницей Евгения Петросяна, компетентно сообщает "Ридус".
Вообще, свою будущую первую жену, сестру прославленной балерины Викторины Кригер, Евгений Петросянц (настоящая фамилия артиста), встретил на одном из концертов в Москве, куда приехал из Азербайджана. В столице он работал конферансье. Влюбленные быстро оформили брак. Однако вскоре после того, как жена подарила ему дочь Викторину, пара распалась.
Петросян увлекся дочкой оперного певца Ивана Козловского Анной. Они работали вместе. Однако этот брак оказался скоротечным. Анна встретила другого мужчину и бросила Евгения. Впоследствии женщина признавалась, что очень виновата перед экс-супругом за причиненную боль. Но она ничего не могла сделать со своими чувствами тогда.
В третий раз Петросян женился на жительнице Санкт-Петербурга. Искусствовед Людмила была настолько аристократичной и интеллигентной. что произвела неизгладимое впечатление на знакомых артиста. Они с Евгением даже вместе выступали недолго. Однако спустя время Людмилу начала раздражать занятость супруга, и их брак завершился.
Что сейчас конкретно происходит в личной жизни Евгения Петросяна, точно неизвестно. Однако информацию о том, что артист делит совместно нажитое имущество с Еленой Степаненко, крайне опечалила россиян и его коллег. Так, Святослав Ещенко сказал, что "если люди приняли решение расстаться, значит, им уже сложно вместе".
"С одной стороны — привычка и привязанность, с другой — невыносимая ситуация, когда лучше остаться друзьями и разъехаться. Если уже невозможно быть вместе, не нужно друг друга мучить", — заключил Ещенко.