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Запашного чуть не порвали тигры
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Запашного чуть не порвали тигры 

Рамблер 2 часа назад
Тигрица Жанна чуть не порвала директора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети Instagram.
Также дрессировщик и менеджер Мосгосцирка опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как Жанна, по словам Запашного, «продрифтовала» ему в ноги, когда он на мгновение отвернулся, чтобы взглянуть на находившегося сзади тигра Курта.
Запашный признался, что успел по-настоящему испугаться и даже был «уверен», что тигрица его «порвет».
«Даже мысленно сказал себе: "Вот и все!"», — отметил он.
Тем не менее на видеозаписи видно, что Запашный сумел вовремя отскочить, причем в сторону, а не назад, чего Курт бы ему «не простил», избежав нападения тигрицы.
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