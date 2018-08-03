Фриске обрушилась на Малахова

Интернет-пользователи и сестра певицы Жанны Фриске Наталья призвали телеведущего Андрея Малахова с уважением отнестись к памяти артистки и не обсуждать ее личную жизнь в своих передачах. Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, пользователей возмутили эфиры, в которых принимал участие Петр Никитин , некоторое время встречавшийся с Жанной Фриске.

«Тошнит уже от вашей передачи! <…> Оставьте в покое хотя бы ушедших. Сколько можно трепать имя Жанны», — возмутилась одна из пользовательниц.

Некоторые комментаторы назвали Малахова «шакалом, у которого нет ничего святого». Пользователи даже предложили составить петицию на имя президента и потребовать запрета передач о жизни умершей певицы.

«Нужно было бы уже давно успокоиться и перестать говорить о Жанне. Всем журналистам советую это сделать, не только Малахову, но и тем, кто трудится на других каналах», — заявила Наталья Фриске.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком.

Танцор Петр Никитин рассказывал в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», что встречался с Фриске на протяжении четырех лет. Их отношения якобы начались после съемок клипа на песню «Где-то летом» в 2005 году. Мужчина рассказал, что проводил с певицей много времени, несколько раз отдыхал с ней на Бали и поддерживал общение с ней до последних дней ее жизни.