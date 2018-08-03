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Фриске обрушилась на Малахова
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Фриске обрушилась на Малахова 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Интернет-пользователи и сестра певицы Жанны Фриске Наталья призвали телеведущего Андрея Малахова с уважением отнестись к памяти артистки и не обсуждать ее личную жизнь в своих передачах. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, пользователей возмутили эфиры, в которых принимал участие Петр Никитин, некоторое время встречавшийся с Жанной Фриске.
«Тошнит уже от вашей передачи! <…> Оставьте в покое хотя бы ушедших. Сколько можно трепать имя Жанны», — возмутилась одна из пользовательниц.
Некоторые комментаторы назвали Малахова «шакалом, у которого нет ничего святого». Пользователи даже предложили составить петицию на имя президента и потребовать запрета передач о жизни умершей певицы.
«Нужно было бы уже давно успокоиться и перестать говорить о Жанне. Всем журналистам советую это сделать, не только Малахову, но и тем, кто трудится на других каналах», — заявила Наталья Фриске.
Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком.
Танцор Петр Никитин рассказывал в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», что встречался с Фриске на протяжении четырех лет. Их отношения якобы начались после съемок клипа на песню «Где-то летом» в 2005 году. Мужчина рассказал, что проводил с певицей много времени, несколько раз отдыхал с ней на Бали и поддерживал общение с ней до последних дней ее жизни.
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