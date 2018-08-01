Пиндюра закрутил роман со скандалисткой из «Дома-2»

Звезда MBAND закрутила роман с экс-участницей «Дома-2»

Солист российского бой-бенда 28-летний Артем Пиндюра закрутил роман с бывшей участницей скандального телепроекта "Дом-2". Влюбленные не отходят друг от друга ни на шаг.

По законам шоу-бизнеса, чтобы иметь устойчивое внимание поклонниц, кумиры миллионов девушек должны быть свободны от отношений. Видимо поэтому Артем долго скрывал свою зазнобу от общественности.

Однако все тайное становиться явным. Как оказалось, Пиндюра вот уже несколько месяцев встречается с 23-летней звездой реалити-шоу "Дом-2" Мариной Мексикой

Влюбленные пока не комментируют свой роман. Афишировать отношения явно не входило в их планы, хотя все свободное время парочка проводит вместе, Марина сопровождает избранника даже на тренировках.

Добавим, что Мексика пробыла на "Доме-2" всего несколько месяцев и все это время жила на Сейшелах в своеобразном филиале проекта "Остров любви". Благодаря яркой внешности красотка моментально завоевала сердца зрителей, сообщает Teleprogramma.pro.

Сейчас Марина работает моделью и часто принимает участие в съемках. Также экс-участница телестройки ведет новостной блог, посвященный реалити-шоу. Поклонники считают, что красотка отлично справляется с этой задачей.

Более года назад ходили упорные слухи, что Мексика — эскортница. Ее личная переписка была слита в Сеть. Якобы девушка вела беседу с неким посредником, подбирающим красоток на вечерок для состоятельных мужчин. Однако сама звезда "Дома-2" отрицала все обвинения.