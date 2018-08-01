Ещё
Пиндюра закрутил роман со скандалисткой из «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда MBAND закрутила роман с экс-участницей «Дома-2» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram.com/kid_tyoma
Солист российского бой-бенда 28-летний Артем Пиндюра закрутил роман с бывшей участницей скандального телепроекта "Дом-2". Влюбленные не отходят друг от друга ни на шаг.
По законам шоу-бизнеса, чтобы иметь устойчивое внимание поклонниц, кумиры миллионов девушек должны быть свободны от отношений. Видимо поэтому Артем долго скрывал свою зазнобу от общественности.
Однако все тайное становиться явным. Как оказалось, Пиндюра вот уже несколько месяцев встречается с 23-летней звездой реалити-шоу "Дом-2" Мариной Мексикой.
Влюбленные пока не комментируют свой роман. Афишировать отношения явно не входило в их планы, хотя все свободное время парочка проводит вместе, Марина сопровождает избранника даже на тренировках.
Добавим, что Мексика пробыла на "Доме-2" всего несколько месяцев и все это время жила на Сейшелах в своеобразном филиале проекта "Остров любви". Благодаря яркой внешности красотка моментально завоевала сердца зрителей, сообщает Teleprogramma.pro.
Сейчас Марина работает моделью и часто принимает участие в съемках. Также экс-участница телестройки ведет новостной блог, посвященный реалити-шоу. Поклонники считают, что красотка отлично справляется с этой задачей.
Более года назад ходили упорные слухи, что Мексика — эскортница. Ее личная переписка была слита в Сеть. Якобы девушка вела беседу с неким посредником, подбирающим красоток на вечерок для состоятельных мужчин. Однако сама звезда "Дома-2" отрицала все обвинения.
Дни.ру: последние новости
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России116
В застенках ДНР нашлись сотни россиян266
Российских журналистов в Африке убила экономия32
Лепс ударил Аллу Михееву395
Болгария ужесточает визовый режим52
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение