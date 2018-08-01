Жена публично «утопила» Малахова

Наталья Шкулева обнародовала видео из отпуска. В ролике супруга на примере мужа Андрея Малахова демонстрирует, как следует учить детей плавать, при этом бережно опуская голову шоумена в воду для тренировки задержки дыхания.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги никогда не были замечены ни в каких скандалах, демонстрируя всем на зависть лад в семье и взаимопонимание. Едва есть повод, влюбленные вместе путешествуют и ходят в гости к друзьям. При этом супруги предпочитают не распространяться о своей частной жизни.

Тем не менее, популярный телеведущий не стал скрывать, что поздней осенью 2017 года Наталья подарила ему сына. Счастливые супруги нарекли первенца Александром, в честь князя Александра Невского . Теперь папарацци с ног сбились, чтобы раздобыть заветное фото малыша, но пока их попытки не увенчались успехом. В свою очередь, Андрей и Наталья предпочитают не показывать лица наследника.

Зато супруги делятся другими кадрами из личной жизни. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Шкулева выложила видео, сопроводив его такой подписью:

"Отрабатываем технику обучения ребенка плаванию на муже!"

В ролике Андрей Малахов изображает малыша, а Наталья Шкулеву — маму. Под оглушительный треск цикад жена, поддерживая телеведущего одной рукой, говорит ему: "Андрюша, ныряй!", затем плавно опускает его голову под воду.

Малахов послушно ныряет, затем вытаскивает голову и отдувается.