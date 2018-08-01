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«Пирожок ни с чем»: Лоза ополчился на Бузову
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«Пирожок ни с чем»: Лоза ополчился на Бузову 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова — «пирожок ни с чем», заявил Пятому каналу певец Юрий Лоза.
«Она никто», — уточнил он.
По словам музыканта, Бузова — не артистка, а ее единственной целью является провокация, в то время как у настоящих артистов есть табу, сверхзадача и «сверхсверхзадача», которых Бузова не имеет.
Лоза привел в пример того, что артистам следует избегать, маты со сцены, ведь иначе употребляющие их артисты не смогут запретить своим детям делать то же самое.
Сверхзадачей артиста, по мнению певца, является желание что-либо «донести» своей песней, а «сверхсверхзадачей» — донести это самой жизнью и творчеством.
«Это обращение ко всем артистам», — заявил он.
По словам Лозы, считающим себя таковыми следует «подумать 10 раз», а уже потом что-либо делать, говорить «что-то хорошее», петь о нем и учить ему.
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