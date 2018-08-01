«Пирожок ни с чем»: Лоза ополчился на Бузову

«Она никто», — уточнил он.

По словам музыканта, Бузова — не артистка, а ее единственной целью является провокация, в то время как у настоящих артистов есть табу, сверхзадача и «сверхсверхзадача», которых Бузова не имеет.

Лоза привел в пример того, что артистам следует избегать, маты со сцены, ведь иначе употребляющие их артисты не смогут запретить своим детям делать то же самое.

Сверхзадачей артиста, по мнению певца, является желание что-либо «донести» своей песней, а «сверхсверхзадачей» — донести это самой жизнью и творчеством.

«Это обращение ко всем артистам», — заявил он.

По словам Лозы, считающим себя таковыми следует «подумать 10 раз», а уже потом что-либо делать, говорить «что-то хорошее», петь о нем и учить ему.