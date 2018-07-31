После страшного пожара в Греции Киркоров показал третьего ребенка

Дети короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова весело проводят время на каникулах. Красочная видеозапись отдыха наследников звезды вызвала много вопросов у фанатов.

Часть каникул отпрыски Киркова Мартин и Алла-Виктория провели в Греции . В своем Instagram Филипп опубликовал видео , на котором ребятишки летают на вертолете над золотыми пляжами райского курорта.

"ГРЕЦИЯ! СПАСИБО! Это было незабываемо! А мы полетели дальше! Встречай нас, веселых и находчивых -СЕН-ТРОПЕ, МОНАКО, КОМО И ВЕНЕЦИЯ… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал Киркоров под видеозаписью. Однако, пользователей Сети обратили внимание, что вместе с наследниками певца летала неизвестная девочка (или мальчик). Загадочного ребенка певец никак не представил.

В комментариях интернет-обыватели много раз спрашивали артиста откуда взялась девчушка. "Кто знает, ответьте… что за мальчик третий?", "Филипп, у Вас уже 3 детей?))", "А третий чей", "Третий ребенок чей?не узнаю.. ", "Детки подросли, красивые они у вас, Филипп! Счастья вам, да храни вас Господь!", "Замечательные малыши! А что у Филиппа уже трое детей?", "Чей там еще ребенок", "А третьий чей?", — не унимались фолловеры.