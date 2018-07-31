Сын Дибровых пострадал на отдыхе

Старший сын Полины и Дмитрия Дибровых получил травму во время посещения одного из испанских музеев.

На фотографии с пляжа можно заметить, что у 8-летнего Александра на левой ноге появилась большая ссадина.

К счастью, в этот раз страховая компания сработала, как положено. Уже на следующий день доктор из Барселоны позвонила, а затем и лично посетила Дибровых. По словам Полины, она была очень приятно удивлена такому сервису. Счастливая молодая мама вспомнила, что несколько лет в Турции ситуация с медицинской помощью по страховке обстояла совсем иначе. Полина поинтересовалась, всегда ли ее подписчики страхуют детей перед путешествием за границу.

Читатели блога Дибровой заметили, что с детьми без страховки за рубежом делать нечего. Пользователи Инстаграм были шокированы тем, что ребенок находится на берегу с открытой раной, куда может попасть инфекция: «Рану бы стрептоцидом посыпали бы. Мне кажется, не гигиенично с открытой раной на пляж».