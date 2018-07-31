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Названа причина смерти Кузнецовой
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Названа причина смерти Кузнецовой 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Павел Подкладов/YouTube.com
Актриса Наталья Кузнецова умерла от рака, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Согласно его данным, еще 17 июля артистка была доставлена в отделение терапии 50-й московской больницы, где ей диагностировали онкологическое заболевание на последней стадии. Позже Кузнецову поместили в реанимацию, где она и умерла 29 июля.
О смерти актрисы столичного драмтеатра имени Ермоловой Натальи Кузнецовой стало известно сегодня. Ранее СМИ сообщали лишь, что 55-летняя артистка «тяжело болела».
Кузнецова играла в театре Ермоловой более 30 лет, а среди ее работ в кино и сериалах наиболее известны роли актрисы в таких картинах, как «Бигль», «Сваха», «Жуков», «Темное царство» и «Дураки умирают по пятницам».
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