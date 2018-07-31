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Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
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«Пробила дно»: Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером 

Дни.ру 55 минут назад
Фото: пресс-служба ТНТ
Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила дуэтом со скандально известным рэпером Витей АК-47. Выступление прошло на площадке телестройки "Дом-2".
Бузова записала песню, посвященную проекту "Дом-2" совместно с рэпером Витей АК-47. Об этом стало известно, когда сама телеведущая обнародовала совместное с музыкантом фото в Instagram.
На опубликованном фото Бузова одета в ярко-синее трико, колготки в сеточку и черный бюстгальтер. Эксцентричный наряд вызвал шквал критики у подписчиков исполнительницы.
Но больше всего обитателей Сети взбесил факт рабочих отношений Ольги со скандальным рэпером. Дело в том, что еще совсем недавно Витя АК-47 рекламировал онлайн-казино, что было воспринято Интернет-сообществом крайне негативно.
Среди нелицеприятных комментариев преобладали и особо гневные сообщения.
"Казалось, что Бузова достигла самого дна и дальше уже некуда… Но она смогла его пробить", — высказался неравнодушный обитатель Всемирной паутины.
Стоит отметить, что среди злых языком нашлись и те, кто заступился за кумира.
"Какие вы все жалкие! Зачем вы на нее подписаны тогда?", — задался риторическим вопросом доброжелатель.
Ранее Ольга Бузова заявляла о плохом самочувствии. Поющая ведущая заболела, и приехавшие медики поставили ей капельницы с витаминами.
О своем недуге Ольга Бузова рассказала в приложении Stories на страничке в социальной сети Instagram. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выложила несколько коротких видео, на которых запечатлена в полосатой пижаме, очках и без косметики.
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