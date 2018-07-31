Диана Арбенина усыновит ребенка

Диана Арбенина мечтает создать крепкую и большую семью. Сейчас артистка воспитывает двойняшек, Марту и Артема. Об отце ее детей прессе ничего не известно.

На данный момент сердце Арбениной свободно, и она хочет встретить мужчину, который смог бы полюбить ее детей и построить крепкие отношения.

Диана задумалась об усыновлении ребенка. О своих намерениях артистка сообщила и своим чадам, которые идею мамы поддержали на сто процентов. Идея им нравится, правда, гораздо больше, нежели желание Арбениной выйти замуж. Узнать у двойняшек, почему они против замужества мамы, Диане так и не удалось.