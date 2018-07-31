Ограблен Лева Би-2

Квартиру солиста группы «Би-2» ограбили, сообщает «112».

По информации Telegram-канала, преступники в течение двух часов вырезали металлическую дверь в московскую квартиру Игоря Бортника , более известного под сценическим псевдонимом Лева Би-2.

После незаконного проникновения воров в жилье знаменитости сработала сигнализация, однако злоумышленники все же сумели вынести из него часть ценностей. Прибывший на место кражи наряд вневедомственной охраны не застал воров на месте преступления.