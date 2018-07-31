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Ограблен Лева Би-2
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Ограблен Лева Би-2 

Рамблер 1 час назад
Квартиру солиста группы «Би-2» ограбили, сообщает «112».
По информации Telegram-канала, преступники в течение двух часов вырезали металлическую дверь в московскую квартиру Игоря Бортника, более известного под сценическим псевдонимом Лева Би-2.
После незаконного проникновения воров в жилье знаменитости сработала сигнализация, однако злоумышленники все же сумели вынести из него часть ценностей. Прибывший на место кражи наряд вневедомственной охраны не застал воров на месте преступления.
Два дня назад пресс-служба столичного управления МВД сообщила, что две гостьи Москвы 28 и 35 лет попытались ограбить банк на 870 миллионов рублей. По версии следствия, девушки предъявили банкирам поддельные документы, которые давали им право обналичить со счета клиентки кредитной организации упомянутую сумму, однако были заподозрены в обмане и задержаны вызванными в банк правоохранителями.
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